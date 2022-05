Misterio: tres turistas estadounidenses aparecen muertos en hotel de Bahamas sin signos de violencia

Bahamas.— Tres turistas estadounidenses murieron en un resort en las Bahamas tras haber enfermado, confirmaron autoridades del país insular del Atlántico, y uno más fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento.

El primer ministro interino, Chester Cooper, emitió un comunicado el viernes pasado diciendo que la policía investiga y que se desconoce la causa de muerte, pero “no se sospecha de un crimen”.

De momento no se han revelado públicamente las identidades de los turistas fallecidos.

El ministro de Salud, el médico Michael Darville, declaró el sábado a la cadena Eyewitness News Bahamas que algunos huéspedes del hotel acudieron el jueves a una clínica con náuseas y vómitos, recibieron tratamiento y se fueron. Más tarde, tres de ellos fueron hallados muertos. Una cuarta persona fue trasladada en avión a un hospital de Nueva Providencia.

Indicó que especialistas en salud ambiental, médicos y otras personas investigaban la situación para cerciorarse de que no se trataba de un peligro para la salud pública.

“Consideramos que lo que estamos viendo es un caso aislado que se asocia en una zona específica”, dijo, y añadió que los investigadores están haciendo análisis toxicológicos y de sangre para ayudar a determinar la causa de la enfermedad.

Cooper estaba sustituyendo al primer ministro Philip E. Davis, que estaba fuera del país.

El jefe de comunicaciones de la oficina del primer ministro, Latrae L. Rahming, escribió en Twitter que las muertes se produjeron en el complejo turístico Sandals Emerald Bay de Exuma.

En una declaración a la revista People, un representante del Sandals Emerald Bay confirmó las muertes y dijo que la empresa estaba “trabajando activamente para apoyar tanto la pesquisa como a las familias de los huéspedes en todo lo posible”.

El sábado, la empresa hotelera no respondió de momento a una consulta de The Associated Press.