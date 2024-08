¡Azúcar! Empiezan a distribuir las monedas de EEUU con el rostro de Celia Cruz

El rostro de la maravillosa y legendaria cubana Celia Cruz, la Reina de la Salsa o la Guarachera de Cuba como muchos la conocen, ya está plasmado en una moneda de 25 centavos de Estados Unidos y las monedas empezaron a distribuirse el lunes, así lo dio a conocer La Casa de la Moneda de los Estados Unidos, la fuente oficial de nuevas monedas de EEUU.

💃🏾 Releasing into circulation today! The Celia Cruz Quarter is the 14th coin in the American Women Quarters™ Program. Learn more about the coin and the honoree at https://t.co/Tya9Ibxp1v #HerQuarter @SIAmericanWomen @womenshistory @WCPInst, @CeliaCruz 🎶 pic.twitter.com/s9R93zLaMA