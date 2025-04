Un abogado de bienes raíces de New Hampshire y ciudadano estadounidense que regresaba a casa desde Canadá afirma haber sido detenido en la frontera sin explicación alguna.

Bachir Atallah y su esposa, Jessica Fakhri, regresaban de un breve viaje familiar el domingo cuando, según afirman, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) los detuvo al reingresar al país en Vermont.

"Literalmente conduje mi auto a Canadá para pasar el fin de semana y, de regreso, me trataron como a un delincuente", declaró Atallah, quien es ciudadano estadounidense desde hace 10 años.

Un funcionario de la CBP calificó el martes el relato de Atallah de "descaradamente falso y sensacionalista". Lea la declaración completa más adelante.

Atallah recordó haber sido obligado a salir de su auto.

"Me pidió: 'Sal del vehículo ahora mismo', y sacó su arma", relató. "Le dije: 'Está bien, voy a salir del vehículo, mantén el arma en la cintura'".

Horas antes, Atallah celebraba el Domingo de Ramos con su familia. "Me esposaron, me retorcieron el brazo y la muñeca", dijo. "Me acompañaron adentro y yo estaba viendo a mi esposa en el auto".

"Fue un shock para mí", dijo Fakhri.

El abogado de bienes raíces inmediatamente cuestionó por qué lo detenían, "incluso si les preguntas, dicen: 'No sabemos, es el gobierno'", dijo.

Atallah dice que empezó a sentirse mal y solicitó atención médica. Un informe de un equipo de emergencias médicas determinó que Atallah tenía presión arterial alta y necesitaba más atención médica, la cual rechazó después de que, según él, los agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU le explicaran lo que harían a continuación.

"Definitivamente me escoltarán al hospital, un oficial me custodiará y me ayudará a regresar, y empezaremos desde cero", dijo.

Atallah dice que los agentes de la CBP solicitaron revisar su correo electrónico en su teléfono, a lo cual se negó debido al privilegio abogado-cliente.

"Así que tuve que, bajo presión, darle permiso para revisar mi correo electrónico, mi información privilegiada, y me hizo escribir una declaración, firmada por mí, en la que decía que le daba permiso para revisar el correo electrónico", dijo Atallah.

Tras varias solicitudes, Atallah afirma que la CBP llamó a su hermana, quien es abogada de inmigración.

"No se trata de los inmigrantes", declaró Celine Atallah, hermana de Bachir, a nuestra cadena hermana NBC10 Boston. "Nos va a perseguir a los estadounidenses, y nos va a perseguir a todos".

Después de casi cinco horas, Bachir Atallah afirma que él y su esposa fueron liberados. Ahora están emprendiendo acciones legales.

"Realmente pensé que las cosas cambiarían después de esta administración, cuando el Sr. Trump esté en el cargo, las cosas mejorarían", dijo Atallah. "De hecho, las cosas empeoraron".

Atallah planea partir hacia el Líbano en unos días y no está seguro de qué sucederá cuando intente regresar.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) respondió a una solicitud de comentarios el martes, y el Comisionado Adjunto Hilton Beckham compartió la siguiente declaración:

Las acusaciones del viajero son descaradamente falsas y sensacionalistas. Los oficiales de la CBP actuaron de acuerdo con los protocolos establecidos. A su llegada al puerto de entrada, el viajero fue derivado a una inspección secundaria, un proceso rutinario y legal que se realiza a diario y que puede solicitar cualquier viajero. Los oficiales se aseguraron de que se respetara el privilegio abogado-cliente durante la inspección de los dispositivos electrónicos. El viajero dio su consentimiento por escrito para una inspección limitada de su dispositivo electrónico.