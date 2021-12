Masacre en supermercado de Colorado: declaran a sospechoso como no apto para ser juzgado

DENVER - Un juez dictaminó el viernes que el hombre acusado de matar a 10 personas en un supermercado de Colorado a principios de este año es mentalmente incompetente para ser juzgado y ordenó que lo traten en el hospital psiquiátrico estatal para ver si puede recuperarse lo suficiente para enfrentar el enjuiciamiento.

Ahmad Al Aliwi Alissa, de 22 años, está acusado de abrir fuego contra un concurrido King Soopers en la ciudad universitaria de Boulder en marzo, matando a un oficial de policía, compradores y varios empleados de la tienda.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Cuatro médicos ahora han determinado que Alissa no es mentalmente competente para participar en los procedimientos judiciales y se ha "deteriorado" en los últimos meses mientras estuvo en la cárcel, dijo el fiscal de distrito Michael Dougherty.

Dado el consenso, Dougherty solicitó que la jueza Ingrid Bakke envíe a Alissa al hospital psiquiátrico estatal con la esperanza de que la medicación y el tratamiento le permitan volverse competente según la ley, capaz de comprender los procedimientos legales y trabajar con sus abogados para defenderse.

Dougherty no reveló por qué los expertos determinaron que Alissa no es competente, y el informe que explica el hallazgo de la evaluación no está disponible para el público, solo para los abogados y el juez. La abogada de Alissa, Kathryn Herold, dijo el viernes que su cliente tiene una enfermedad mental "grave", pero no proporcionó detalles. También estuvo de acuerdo con que lo enviaran al Instituto de Salud Mental de Colorado en Pueblo.

LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUEDAN DETENIDOS POR TIEMPO INDEFINIDO

El fallo detiene prácticamente todos los procedimientos del caso por tiempo indefinido. No está programado que Alissa regrese a la corte hasta el 15 de marzo, casi un año después del tiroteo, para discutir si se ha logrado algún progreso. Existe la posibilidad de que regrese antes de esa fecha si los médicos creen que se ha vuelto competente, dijo Dougherty. Los fiscales recibirán actualizaciones mensuales del hospital sobre su estado.

"Estoy 100% seguro de que llegará el día en que se le hará plenamente responsable de lo que hizo el 22 de marzo", dijo Dougherty después de la audiencia.

El supermercado King Soopers de Boulder, Colorado, donde ocurrió un tiroteo será renovado completamente y se espera que reabra en el otoño, mientras que los sobrevivientes continúan recibiendo apoyo emocional.

Una evaluación anterior ordenada por un tribunal, completada el 1 de octubre, encontró que Alissa no era mentalmente competente, pero los fiscales pidieron que se realizara una segunda evaluación con un experto de su elección, el último en encontrarlo incompetente. Una evaluación anterior realizada por un experto en defensa también lo encontró incompetente, dijo Dougherty.

Si bien ninguno de esos informes es público tampoco, los documentos judiciales sobre la evaluación del 1 de octubre contenían algunos indicios de la condición de Alissa.

Alissa fue diagnosticado provisionalmente con una condición de salud mental no especificada que limita su capacidad para "conversar de manera significativa con los demás", y dio "respuestas superficiales" a preguntas sobre situaciones legales hipotéticas que indican un "enfoque pasivo de su defensa" y "una posible dependencia excesiva de sus abogados”, según una moción de la acusación.

La Oficina del Fiscal del Distrito Judicial 20 absuelve de cualquier acto indebido al oficial de Boulder que disparó su arma contra el hombre ahora acusado de matar a 10 personas en un King Soopers.

Mientras tanto, la defensa refutó la afirmación anterior de la fiscalía de que Alissa entendía el proceso legal, y señaló que estaba obsesionado con la posibilidad de la pena de muerte a pesar de que Colorado la ha abolido.

Los problemas de competencia también han retrasado el enjuiciamiento de un hombre acusado de matar a tres personas en un ataque de 2015 a una clínica de Planned Parenthood en Colorado Springs.

Robert Dear fue declarado incompetente repetidamente para proceder en su caso estatal. Luego, los fiscales federales lo acusaron en 2019, pero el problema de la competencia ha seguido retrasando el caso en un tribunal federal.

La competencia es una cuestión legal diferente a una declaración de no culpabilidad por razón de locura, que depende de si la salud mental de una persona le impidió distinguir entre el bien y el mal cuando se cometió un delito.