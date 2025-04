John Korir y Marcel Hug conquistan el Maratón de Boston meses después de sus victorias en Chicago

Miles de corredores se dieron cita para correr el famoso y desafiante Maratón de Boston en su edición 120° desde Hopkinton hasta Copley Square el lunes en la mañana.

Atletas de todo el mundo, con distintos idiomas, compartían un solo sueño... llegar a la meta de la más antiguo y una de las más prestigiosas carreras del mundo.

“Bastante bien la primera mitad pero la segunda memoria un poco me costó pero es mi mejor tiempo hasta hoy dos 32.”, dijo Enrique Hernández, atleta mexicano.

Él, con la voz entrecortada de emoción, logró llegar a la meta, "el miedo y los nervios de estar aquí tenía muchos nervios y super manejar bien." dijo.

Algunos llegaron sin aliento, las fuerzas agotadas, y los pies sin respuesta, "el clima estaba muy bueno por el recorrido siempre es muy retador aunque vengas bien preparado siempre es duro por eso es que dicen que es la única maratón y prestigiosa que todos quieren correr y se sufre mucho.", dijo Freddy Ruiz, atleta ecuatoriano.

Otros como Felipe Posada, quien es corredor de Colombia, se mostró agradecido por participar en la icónica carrera, "gratitud con toda la gente que aporta para no poder estar acá con los entrenadores con todos los que nos están apoyando y gratitud y ganas de seguir pero esta carrera es muy retadora te llega límite la cabeza".

Mientras los corredores se preparaban para el recorrido de 26.2 millas desde las afueras de Boston hasta el corazón de la ciudad, la policía estatal garantizó la implementación de las medidas de seguridad necesarias antes de la gran carrera.

Imágenes: da inicio el Maratón de Boston 2025

La carrera inició con la salida de atletas de la división masculina y femenina en silla de ruedas a las 9:06 a.m. y 9:09 a.m. respectivamente. Le siguió la categoría de corredores profesionales masculino y femenino cerca de las 9:37 a.m.

Mientras esto ocurría, en la línea de meta a 26.2 millas de la salida, se realizó una celebración del 250 aniversario del inicio de Revolución Americana.

Unos 40 miembros de la Guardia Nacional de Massachusetts fueron los primeros en cruzar la línea de salida la madrugada del lunes, mientras que 30,000 corredores se congregaron en Hopkinton Green para esperar su salida.

La carrera se celebra anualmente durante el feriado estatal que conmemora el inicio de la Guerra de la Independencia, que comenzó hace 250 años el sábado, cuando se dispararon los primeros disparos en Lexington y Concord. El aniversario estuvo marcado desde el principio por un logo especial pintado en la calle, y se planeó un recorrido ceremonial hasta la meta a cargo de un personaje que encarnó a Paul Revere.

Ganadora División Femenina Profesional

Sharon Lokedi ganó el Maratón de Boston en la categoría profesional femenina.

La atleta keniana se veía eufórica y emocionada tras su gran victoria, e inmediatamente abrazó a su madre al cruzar la meta.

Lokedi venció a la actual campeona de 2024, Hellen Obiri, quien es también de Kenia y llegó en segundo lugar.

Maddie Meyer/Getty Images

Ganador División Masculina Profesional

John Korir, de Kenia, obtuvo el primer lugar en la categoría profesional masculina del Maratón de Boston.

Korir es el actual campeón del Maratón de Chicago. Anteriormente, obtuvo el cuarto y noveno lugar en Boston, y su hermano mayor, Wesley, ganó en Boston en 2012.

Ganadora División Femenina de Silla de Ruedas

La estadounidense Susannah Scaroni, se llevó el primer lugar en la División femenina de silla de ruedas del Maratón de Boston 2025.

Scaroni concedió una entrevista justo después de ganar, tras un año de descanso para recuperarse de una lesión de hombro, Scaroni expresó que era una bendición volver a Boston en 2025.

"Diré que estoy muy contenta de haber quedado primera hoy, pero quiero mucho a toda la gente con la que corro", dijo Scaroni.

gettyimages gettyimages

Ganador División Masculina de Silla de Ruedas

Marcel Hug, de Suiza, ganó el primer lugar en la División masculina de silla de ruedas del Maratón de Boston 2025. Fue la primera categoría del día que tiene un ganador.

Hug mantuvo una sólida ventaja en la carrera durante un buen rato, antes de cruzar la meta en la calle Boylston entre ovaciones.

Marcel Hug, quien también ganó el Maratón de Chicago en 2024, fue entrevistado tras su gran victoria y dijo que se sentía feliz y satisfecho tras su octava victoria.

"Todavía necesito un tiempo para darme cuenta de lo que pasó realmente, pero estoy muy feliz", dijo Hug.

Se le preguntó sobre su estrategia para la carrera de este año y señaló que fue "más o menos la misma estrategia, tener una buena entrada, buen ritmo, ritmo alto. Mi sección de descenso no fue tan buena como el año pasado, pero después de los 10 km me separé del grupo y luego todo salió bien", dijo Hug.