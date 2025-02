Juez rechaza intento de los estados de restringir los poderes de DOGE

Un juez federal negó el martes un esfuerzo de 14 estados para impedir inmediatamente que Elon Musk y su asesor Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) accedan a sistemas de datos o tomen decisiones de personal en siete agencias federales.

La jueza de distrito estadounidense Tanya Chutkan escribió que la "posibilidad" de que DOGE pueda dañar a los estados "no es suficiente" para detener sus actividades.

"El tribunal es consciente de que las acciones impredecibles de DOGE han resultado en una considerable incertidumbre y confusión para los demandantes y muchas de sus agencias y residentes", añadió Chutkan, pero los estados no han vinculado esas acciones con ningún "daño inminente" en sus estados.

La juez había señalado cómo probablemente se pronunciaría en una audiencia el lunes, cuando le dijo a un abogado de los estados que el daño potencial de las acciones de DOGE era “preocupante, de hecho”, pero que necesitaba detalles más allá de “un temor generalizado de que esto vaya a suceder”.

El fallo no pone fin al caso, y Chutkan, quien presidió el ahora hundido caso criminal de interferencia electoral contra el presidente Donald Trump, dejó en claro que le preocupan los poderes y la autoridad de DOGE.

Los estados “cuestionan legítimamente lo que parece ser la autoridad sin control de un individuo no electo y una entidad que no fue creada por el Congreso y sobre la cual no tiene supervisión”, escribió.

"Musk no ha sido nominado por el presidente ni confirmado por el Senado de los Estados Unidos, como exige la constitución para los funcionarios que ejercen 'autoridad significativa de conformidad con las leyes de los Estados Unidos'", dijo, y agregó que incluso los funcionarios de la administración Trump "admiten que no existe una aparente 'fuente de autoridad legal que otorgue [a DOGE] el poder' para tomar algunas de las acciones impugnadas aquí".

Aun así, añadió el juez, "ni siquiera un argumento sólido sobre el mérito puede garantizar una orden de restricción temporal en este momento".

Ordenó a las dos partes "reunirse y conversar" sobre cómo proceder.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el fallo de Chutkan, quien Trump afirmó repetidamente que era "muy parcial" e "injusto" mientras presidía su caso penal.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Daniel Barnes y Dareh Gregorian para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.

El trabajo de Musk y Ramaswamy concluirá el 4 de julio de 2026 con un gobierno más pequeño, pero con más eficiencia, según refiere el comunicado de Trump.