“Isla flotante de basura”: líderes de Florida denuncian chiste racista sobre Puerto Rico

Mientras el expresidente Donald Trump corteja el voto de la comunidad latina, el comediante Tony Hinchcliffe se burló groseramente de ellos, un electorado clave para cualquier campaña ganadora en 2024, durante la programación inicial del evento de campaña del expresidente en el Madison Square Garden.

A nueve días de las elecciones, Trump reunió a decenas de sus representantes y aliados más populares en el centro de Manhattan, una zona profundamente demócrata.

Hinchcliffe, quien ocupó el primer lugar entre casi 30 oradores, lanzó a una serie de chistes rudos y despectivos sobre el conflicto en el Medio Oriente, los votantes negros y los latinos.

“A estos latinos también les encanta tener bebés”, dijo Hinchcliffe, preparando un chiste sexista y grosero.

Unos momentos después, el comediante lanzó un segundo ataque contra un bloque electoral clave dentro de la comunidad: los puertorriqueños.

“Están pasando muchas cosas. No sé si ustedes lo saben, pero hay literalmente una isla flotante de basura en medio del océano en este momento. Creo que se llama Puerto Rico”, dijo entre aplausos y abucheos.

Líderes de Florida han condenado las bromas, incluida la representante María Elvira Salazar, quien recurrió a las redes sociales para expresar lo perturbada que estaba por los comentarios. "Esta retórica no refleja los valores del Partido Republicano. Puerto Rico envió más de 48,000 soldados a Vietnam, y recibió más de 345 Corazones Púrpuras. Esta valentía merece respeto", escribió.

El senador Rick Scott también denunció las bromas ofensivas en un comunicado en las redes sociales y se tomó un momento para defender al pueblo de Puerto Rico.

"Esta broma fracasó por una razón. No es divertida y no es verdad. ¡Los puertorriqueños son gente increíble y estadounidenses increíbles! He estado en la isla muchas veces. Es un lugar hermoso. ¡Todos deberían visitarlo! Siempre haré lo que pueda para ayudar a cualquier puertorriqueño en Florida o en la isla", afirmó Scott.

