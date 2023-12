Llega la época de preparar impuestos; el IRS detalla qué debes considerar

NUEVA YORK -- El fin de año está a la vuelta de la esquina y el IRS recuerda que desde ya los contribuyentes se pueden preparar para presentar sus impuestos federales sobre la renta de 2023 el próximo año.

La agencia compartió una lista de lo nuevo y lo que se debe considerar antes de presentar la solicitud el próximo año. Aquí te la compartimos.

PUNTOS CLAVES PARA LA PRESENTACIÓN DE IMPUESTOS

MEJORAS EN LAS CUENTAS DE LÍNEA DEL IRA

Los contribuyentes y los titulares de un Número de Identificación Individual del Contribuyente (ITIN) ahora pueden acceder a su cuenta en línea y ver, aprobar y firmar electrónicamente poderes y autorizaciones de información tributaria de su profesional de impuestos.

Con una cuenta en línea, las personas también pueden:

Ver los impuestos adeudados y el historial de pagos, y programe pagos.

Solicitar transcripciones de impuestos.

Ver o solicitar planes de pago.

Ver copias digitales de algunos avisos del IRS.

Ver datos clave de su declaración de impuestos presentada más recientemente, incluido el ingreso bruto ajustado.

Validar cuentas bancarias y guardar varias cuentas, eliminando la necesidad de volver a ingresar la información de la cuenta bancaria cada vez que realizan un pago.

EVITA RETRASOS EN LOS REEMBOLSOS Y COMPRENDE LOS PLAZOS DE REEMBOLSO

Muchos factores diferentes pueden afectar el momento de un reembolso después de que el IRS recibe una declaración de impuestos. Aunque el IRS emite la mayoría de los reembolsos en menos de 21 días, el IRS advierte a los contribuyentes que no dependan de recibir un reembolso de impuestos federales de 2023 en una fecha determinada, especialmente al realizar compras importantes o pagar facturas.

Algunas declaraciones pueden requerir una revisión adicional y pueden tardar más en procesarse si los sistemas del IRS detectan un posible error, falta información en la declaración o existe sospecha de robo de identidad o fraude.

Además, el IRS no puede emitir reembolsos para las personas que reclaman el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) antes de mediados de febrero. La ley exige que el IRS retenga el reembolso completo, no solo la parte asociada con el EITC o ACTC. El IRS espera que la mayoría de los reembolsos relacionados con el EITC y ACTC estén disponibles en las cuentas bancarias de los contribuyentes o en las tarjetas de débito antes del 27 de febrero de 2024, si el contribuyente eligió el depósito directo y no hay otros problemas con la declaración de impuestos.

EL ÚLTIMO PAGO TRIMESTRAL PARA 2023 VENCE EL 16 DE ENERO DE 2024

Es posible que los contribuyentes deban considerar pagos de impuestos estimados o adicionales debido a ingresos no salariales provenientes del desempleo, el trabajo por cuenta propia, los ingresos por anualidades o incluso los activos digitales.

REÚNE LOS DOCUMENTOS FISCALES DE 2023

Los contribuyentes deberían desarrollar un sistema de mantenimiento de registros, ya sea electrónico o en papel, que mantenga la información importante en un solo lugar. Esto incluye documentos de ingresos de fin de año como los formularios W-2 de empleadores, los formularios 1099 de bancos u otros pagadores, los formularios 1099-K de redes de pago de terceros, los formularios 1099-NEC para compensación de no empleados, los formularios 1099-MISC para ingresos varios o los formularios 1099-INT para los intereses pagados, así como registros que documenten todas las transacciones de activos digitales.

Cuando tienen toda su documentación, los contribuyentes están en la mejor posición para presentar una declaración precisa y evitar retrasos en el procesamiento o reembolso.

UMBRAL DE INFORMES 1099-K RETRASADO

Tras los comentarios de los contribuyentes, profesionales de impuestos y procesadores de pagos y para reducir la confusión de los contribuyentes, el IRS retrasó el nuevo umbral de presentación de informes del Formulario 1099-K de $600 para organizaciones de liquidación de terceros para el año calendario 2023.

Mientras el IRS continúa trabajando para implementar la nueva ley, la agencia considerará 2023 como un año de transición adicional. Esto reducirá la posible confusión causada por la distribución de los Formularios 1099-K enviados a muchos contribuyentes que no esperarían uno y es posible que no tengan una obligación tributaria. Como resultado, no será necesario presentar informes a menos que el contribuyente reciba más de $20,000 y tenga más de 200 transacciones en 2023.

Dada la complejidad de la nueva disposición y la gran cantidad de contribuyentes individuales afectados, el IRS está planeando un umbral de $5,000 para el año fiscal 2024 como parte de una introducción gradual para implementar el umbral de declaración de $600 promulgado bajo el Plan de Rescate Estadounidense (ARP).

Es importante que los contribuyentes comprendan por qué recibieron un Formulario 1099-K y luego lo utilicen junto a sus otros registros para ayudar a calcular e informar sus ingresos correctos en su declaración de impuestos. También es importante que los contribuyentes sepan qué hacer si recibieron un Formulario 1099-K pero no deberían haberlo recibido.

No hay cambios en la tributación de los ingresos. Todos los ingresos, incluidos los procedentes de trabajos a tiempo parcial, trabajos secundarios o la venta de bienes, siguen estando sujetos a impuestos. Los contribuyentes deben declarar todos los ingresos en su declaración de impuestos a menos que estén excluidos por ley, ya sea que reciban un Formulario 1099-K, un Formulario 1099-NEC, un Formulario 1099-MISC o cualquier otra declaración informativa.

COMPRENDER LOS CRÉDITOS RELACIONADOS CON LA ENERGÍA

Los contribuyentes que compraron un vehículo en 2023 deben revisar los cambios bajo la Ley de Reducción de Inflación de 2022 para ver si califican para los créditos para vehículos eléctricos nuevos comprados en 2022 o antes o para vehículos nuevos limpios comprados en 2023 o después. Para reclamar cualquiera de los créditos, los contribuyentes deberán proporcionar el VIN del vehículo y presentar el Formulario 8936, crédito calificado para vehículos motorizados con motor eléctrico enchufable, junto con su declaración de impuestos.

Si los contribuyentes realizaron mejoras energéticas en su hogar, hay créditos fiscales disponibles para una parte de los gastos calificados. La Ley de Reducción de la Inflación de 2022 amplió los montos de los créditos y los tipos de gastos calificados. Para reclamar el crédito, los contribuyentes deben presentar el Formulario 5695, Créditos de energía residencial, Parte II, con su declaración de impuestos.

REEMBOLSOS RÁPIDOS DE IMPUESTOS CON DEPÓSITO DIRECTO

Presentar la declaración electrónicamente y elegir el depósito directo es la forma más rápida para que los contribuyentes obtengan su reembolso de impuestos. El depósito directo brinda a las personas acceso a su reembolso más rápido que un cheque en papel.

