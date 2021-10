En video: policías sacan de auto a conductor paralítico y lo arrojan al piso

Una ciudad de Ohio está investigando un incidente que quedó grabado en video en el que dos policías habrían sacado a la fuerza y arrojado al piso a un hombre que es parapléjico durante una parada de tráfico la semana pasada.

El video, compartido por el Departamento de Policía de Dayton, muestra a dos oficiales exigiendo al conductor, Clifford Owensby, que saliera de su auto Audi. Se escucha a Owensby decirles que es parapléjico y preguntarles por qué lo detuvieron.

El video fue editado y no está claro qué ocurrió antes o después del video.

En las imágenes difundidas se puede escuchar a uno de los policías decirle a Owensby que puede ayudarlo a salir pero el conductor respondió: "no, no, no, no, no me vas a tocar. Definitivamente no me vas a tocar... Habrá una demanda si me pones las manos encima sin ningún motivo, hermano".

Luego de una breve interacción de un minuto que fue editado y no es visible, se ve a un oficial desabrochar el cinturón de seguridad de Owensby y arrastrarlo fuera del vehículo mientras le dice "sal del auto".

En respuesta, el hombre empieza a gritar "alguien que me ayude" y "¿podrían llamar a la policía de verdad?".

"El video de esta interacción policial es muy preocupante para mí. No importa dónde viva o qué aspecto tenga, todos merecen ser tratados con dignidad y respeto al tratar con la policía de Dayton", dijo la alcaldesa Nan Whaley en un comunicado.

"Inmediatamente después de esta interacción, la ciudad publicó las imágenes de la cámara corporal y ya se está llevando a cabo una investigación completa".

Los oficiales involucrados en el incidente no fueron identificados.

El presidente de la Orden Fraternal de la Policía de Dayton, Jerome A. Dix, dijo a NBC News en un comunicado que los oficiales pidieron cumplimiento con sus normas y se ofrecieron a "ayudar" a Owensby cuando les dijeron que estaba parapléjico. Agregó que el conductor "siguió incumpliendo verbalmente", lo que intensificó la respuesta de los agentes.