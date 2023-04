Revelan detalles del asesinato de una joven presuntamente a manos de su hermano

SALT LAKE CITY, UTAH - El jefe del Departamento de Policía de Salt Lake City, Mike Brown, dijo la mañana del jueves que la joven asesinada presuntamente a manos de su hermano solo tenía 13 años.

Brown informó este jueves que, aunque las autoridades continúan batallando contra la violencia armada en la ciudad, es responsabilidad de los padres asegurar sus armas de porte legal y enseñarles a los menores sobre su seguridad.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El jefe también condenó estos actos e insistió a los propietarios de armas que las aseguren, y que los niños no puedan acceder a ellas ni a las municiones.

Por otro lado, no pudo confirmar si el hermano fue quien consiguió el arma de fuego no asegurada, y que la investigación continuaba en curso; agregó que han sido muchísimas armas ilegales que, en los últimos dos años, han llegado a las calles de la ciudad.

Autoridades informaron que la menor va a la escuela primaria Clayton.

En marzo se incautaron 12 armas de fuego ilegales en Salt Lake City.

El 31 de diciembre de 2022 se registró una balacera en una fiesta en esa misma casa donde dos adolescentes resultaron con heridas.

Andrea Ochoa, terapeuta de familias hispanas, dijo que, en estos incidentes, el control de armas no es lo único importante.

“Este es un ejemplo cuando no hay esa comunicación entre familia, cuando no hay las mejores relaciones, cuando no sabemos con quién están nuestros hijos, que ven en el teléfono”, dijo.

Ochoa agrega que las minorías, son las familias donde hay más violencia intrafamiliar, según los CDC casi un 35% de mujeres latinas van a sufrir algún tipo de violencia en casa.

Por otro lado, el Distrito Escolar de Salt Lake City confirmó que la joven iba a la primaria Clayton; el director de dicha escuela mandó un comunicado informando que los consejeros escolares estarán disponibles para hablar con cualquier estudiante que lo necesite.