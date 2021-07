“Se veía una mano”: testigo capta el momento en que jovencito quedó atrapado entre los escombros

MIAMI, Florida - David Araujo había dejado a un amigo en casa, cuando al pasar por la popular Avenida Collins a la altura de la Calle 88 observó extrañado lo que se veía como neblina. Pronto comprendió que estaba ante una tragedia de gran dimensión.

David Araujo, quien filmó el video, dijo: “empezamos a escuchar gritos de alguien que decía ayuda ..ayuda no puedo respirar, pero no lográbamos saber de dónde venía, todo se veía gris, todo se movía”.

Presuntamente gritaba Jonah Handler, el jovencito de solo 15 años de edad, rescatado de entre los escombros tras el colapso de la torre sur de Champlain.

“En un momento vimos lo que era como la mano, una mano pequeña y la miramos y dijimos esa es la mano, es él que está gritando, pero la voz era de una persona, era un niño, se notaba que era de un niño”.

La pareja se hospedaba en frente del edificio cuando captó las imágenes, minutos antes de que el edificio se derrumbara.

Según David Araujo, quien pasaba en auto, minutos después de la tragedia, él y otra persona informaron a los rescatistas.

“Ellos le dijeron espérate un segundo que ya viene la maquinaria de excavación y yo me miro con la otra persona y digo, no, no vamos a dejar el niño ahí. O sea, la persona que estaba ahí, ya sabemos dónde está. Ya habíamos visto la mano dijimos. Le dijimos a los socorristas se meten ustedes o nos metemos nosotros. Y en ese instante salió un policía de la nada que se ve que estaba escuchando nunca lo vimos se metió se subió adonde estaba la mano del niño y empezó a excavar y ahí fue cuando los socorristas de fueron detrás de él”.

Araujo, quien con su teléfono móvil firmó gran parte de lo que acababa de ocurrir. Quedó conmocionado. “No era una película”, nos dijo. “Era realidad”.

Las autoridades de Florida estaban trabajando en planes para derribar lo que queda en pie de un edificio de departamentos que se vino abajo luego de que las preocupaciones por la inestabilidad de la estructura paralizaron la búsqueda de sobrevivientes durante 15 horas.

“Vi gente que estaba gritando en los balcones que decía no puedo salir. Ayuda, ayuda, y le decía alguien baje por las escaleras. No hay escaleras. No hay escaleras. No puedo salir. Estoy atrapada. Estoy atrapada”.

Según las autoridades, hasta el momento son 139 los sobrevivientes de esta tragedia, que incluye al adolescente rescatado de entre los escombros. La madre del joven fue rescatada entre los escombros, pero falleció en un hospital local.