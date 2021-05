Fechas clave del Crédito Tributario por Hijos: cuándo recibirás el primer pago y de cuántos será

Ya sea que tengas un bebé, un adolescente o un universitario de 24 años, podría comenzar a recibir el primero de seis cheques del Crédito Tributario por Hijos en julio.

El calendario de pagos se ejecutará mensualmente de julio a diciembre, lo que te proporcionará seis pagos en 2021, y el resto del dinero llegará en 2022, pero puedes optar por no recibir los pagos mensuales si los deseas como parte de la declaración de impuestos del próximo año.

Hay varias cosas que determinan si calificas para obtener el dinero: tu ingreso bruto ajustado para 2021, tu situación de custodia compartida si tienes una y si tus dependientes califican para el Crédito Tributario por Hijos (CTC). También puedes obtener dinero para sus hijos mayores o si tienes un bebé durante el 2021. Si algo cambia entre ahora y cuando lleguen los pagos, podrás usar el portal del IRS para actualizar tu información.

Los padres de niños de 5 años o menos podrán obtener hasta $3,600. Los padres de niños entre 6 y 17 años podrían ver un máximo de $3,000 por hijo, y los jóvenes de 18 años y los estudiantes universitarios de tiempo completo de 24 años o menos pueden generar a sus padres un pago único de $500.

En 2019, los padres podían reclamar hasta $2,000 por cada dependiente de 17 años o menos en sus declaraciones de impuestos. Con las nuevas disposiciones del CTC, los padres pueden reclamar hasta $3,600 por cada hijo dependiente, dependiendo de la edad del menor y de los ingresos de la familia.

EL POSIBLE CALENDARIO DE PAGOS

El pago mensual para niños de 5 años o menos y para niños de 6 a 17 años sería de la siguiente forma, respectivamente.

Julio de 2021: Primer pago del año $300 o $250

Agosto de 2021: $300 o $250

Septiembre de 2021: $300 o $250

Octubre de 2021: $300 o $250

Noviembre de 2021: $300 o $250

Diciembre de 2021: Último pago del año $300 o $250

Abril de 2022: segunda mitad del pago $1,800 o $1,500

Puedes optar por no recibir los pagos mensuales de crédito tributario por hijos este año. En su lugar, puedes recibir un pago en 2022.

El IRS tiene la intención de abrir un portal antes del 1ero de julio que te permitirá optar por no recibir los pagos mensuales. Es posible que desee optar por no participar si prefieres tener un pago global el próximo año, por ejemplo, o si te preocupa que el IRS pueda pagarte en exceso este año y no deseas devolver el dinero el próximo año. Eso significa que obtendrías un total mayor en tu devolución de impuestos o le deberás menos dinero al IRS porque el crédito se deduciría de tu total.

Una vez que el portal de crédito fiscal está disponible, los destinatarios pueden iniciar sesión para actualizar su información si sus circunstancias han cambiado. Por ejemplo, si tienes un hijo en 2021, el IRS aún no tendría esa información archivada, por lo que actualizar esos detalles puede ayudarte a obtener un mayor pago de crédito fiscal.

¿QUÉ ES EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Es un crédito que los padres y cuidadores pueden reclamar para ayudar a reducir su factura de impuestos, según el número y las edades de sus dependientes.

Anteriormente, el CTC era un crédito de $2,000 que los padres podían reclamar en sus impuestos por cada niño menor de 17 años (el mismo rango de edad para los niños dependientes que se utilizó para la primera y segunda verificación de estímulo). Y si ese crédito excedía la cantidad de impuestos que una familia realmente debía, los padres aún podrían recibir hasta $1,400 del saldo como reembolso; esto se conoce técnicamente como Crédito Tributario Adicional por Hijos o CTC reembolsable. Por ejemplo, una pareja casada con hijos de 5, 10 y 12 años recibiría un crédito fiscal total por hijos de $6,000, a menos que se les deba un reembolso, en cuyo caso recibirían $ 4,200.

Cerca de 83 millones de niños viven en hogares que se beneficiarían de la expansión del crédito, según un estudio del Instituto de Política Fiscal y Económica. Además, el 20% de las familias más pobres verían aumentar sus ingresos en más del 37% durante el año en que la política esté en vigor.

¿CUÁNDO COMENZARÍAN A LLEGAR LOS PRIMERO PAGOS DEL CTC?

El crédito ampliado está programado para desembolsarse a las familias mensualmente a partir de julio y continuará hasta diciembre de 2021. Los montos mensuales generalmente serán de $ 50 para niños mayores y $300 para niños menores de seis años. Las familias reclamarán la mitad restante del crédito cuando presenten su declaración de impuestos sobre la renta de 2021 en 2022.

Se sabe que los pagos del crédito tributario por hijos comenzarán a llegar en julio, pero el IRS no ha anunciado una fecha específica.

No se sabe si los pagos se entregarán en lotes para diferentes grupos, como se hizo con el cheque de estímulo, o si se entregarpa todo a la vez para aquellos que califiquen. Tampoco se sabe si los pagos se emitirán a principios de mes, digamos el primer día, o más tarde, por ejemplo, el 15 de julio.

¿HAY UN LÍMITE EN EL NÚMERO DE NIÑOS QUE PUEDEN OBTENER LA AYUDA?

No hay límite en la cantidad de niños en una familia que pueden recibir el crédito, siempre que cumplan con los requisitos de edad e ingresos.

Para recibir el crédito, las familias con niños deben presentar una declaración de impuestos de 2020, según Rettig. Si una familia no presenta una declaración de 2020, la agencia no tendrá la información que necesita para entregar el crédito.

¿EL CONTRIBUYENTE DEBE TOMAR ACCIÓN PARA RECIBIR EL PAGO?

El IRS dijo que los pagos serán automáticos para aquellos que presenten sus declaraciones de impuestos de 2020. Sin embargo, los no declarantes deberán presentar una declaración de impuestos para obtener el crédito, incluso si no suelen presentar declaraciones de impuestos.

Los pagos se basarán en su declaración de impuestos más reciente, ya sea de 2020 o 2019, y la edad de sus hijos al 31 de diciembre de 2021. Puede encontrar su ingreso bruto ajustado en la línea 8b del formulario de impuestos federales 1040.

La agencia tributaria también reiteró que es importante que todas las familias presenten una declaración de impuestos este año, incluso si anteriormente no lo habían hecho. El IRS necesita la declaración para enviar los pagos a los contribuyentes que cumplen con los criterios.

¿CON QUÉ FRECUENCIA RECIBIRÁ UN PAGO?

La idea es que el Crédito Tributario por Hijos se pague "periódicamente", según el texto del proyecto de ley de estímulo. El plazo inicial sería de julio a diciembre, pero el IRS aún debe determinar con qué frecuencia podrá emitir los pagos. Esa información sigue sin estar clara.

¿CUÁNTO DINERO PUEDO RECIBIR POR CTC?

La cantidad que recibiría una familia sería la mitad de lo que se le debe durante el año, según la nueva ley de estímulo, y la otra mitad del pago se entregaría con el reembolso de impuestos de 2021.

Si el IRS establece los pagos mensuales, estos podrían desglosarse en hasta $300 al mes por cada niño calificado de 5 años o menos, y hasta $250 al mes por cada niño entre las edades de 6 y 17 años.

Si tiene un joven de 17 años que cumple 18 antes de fin de año, recibirá un total de $500 por ese dependiente en lugar de $3,000.

Si tiene un dependiente que es un estudiante universitario a tiempo completo y cumple 25 años este año, no recibirá ningún pago por él.

Los niños nacidos en 2021 reciben el pago de $3,600 por hijo. Eso se suma a los pagos de cualquier otro hijo dependiente calificado que reclame.

Esas cifras se reducen de forma gradual para aquellos con ingresos más altos.

¿EN CUANTO SE REDUCE EL PAGO SI MIS INGRESOS SUPERAN EL UMBRAL ESTABLECIDO?

La reducción gradual del pago por CTC es compleja, según lo que determina la nueva ley de estímulo.

Comenzaría a reducir la ayuda financiera para los solteros que ganan hasta $75,000 y las parejas casadas que presentan una declaración conjunta y ganan hasta $150,000.

Una vez que se alcanzan esos límites de ingresos, el crédito se reduce en $50 por cada $1,000 de ingreso bruto ajustado hasta que el crédito alcance los $2,000 por niño. Ese nivel se alcanzaría para los solteros que ganan hasta $95,000 y las parejas casadas que ganan hasta $170,000.

Luego, el crédito se mantiene en $2,000 hasta que los solteros alcancen $200,000 de ingresos o las parejas casadas alcancen $400,000 en conjunto. En ese momento, hay una segunda reducción en $50 por cada $1,000 adicionales de ingresos hasta que el crédito llegue a cero. Eso sucede a un nivel de ingresos de $240, 000 para los solteros y $440, 000 para los casados ​​que presentan una declaración conjunta.

¿EL MÉTODO DE PAGO DEL CTC SERÍA SIMILAR AL DE LOS CHEQUES DE ESTÍMULO?

Es probable, aunque el IRS y el Tesoro siguen sin definirlo. Si tiene un depósito directo registrado en el IRS, así es como podría recibir su pago. De lo contrario, recibirá su dinero como cheque impreso o tarjeta prepagada.

QUIERO RECIBIR TODO EL PAGO EN LUGAR DE LA MITAD. ¿PUEDO SOLICITARLO?

Por supuesto, pero no este año. Si pensaba que podía sacar provecho de todo el dinero de CTC durante esta temporada de impuestos, ese no es el caso. En su lugar, puede optar por no recibir los pagos periódicos por adelantado y recibir una suma global en la primavera de 2022 como crédito cuando presente sus impuestos. El portal en línea que lanzará el IRS ofrecerá la opción de elegir la suma global para recibirla en 2022.

¿QUÉ MÁS OFRECERÍA EL PORTAL DIGITAL QUE PLANEA LANZAR EL IRS?

Los destinatarios pueden iniciar sesión para actualizar su información si sus circunstancias han cambiado. Por ejemplo, si tiene un hijo en 2021, el IRS aún no tendría esa información archivada, por lo que actualizar esos detalles podría ayudarlo a obtener un pago más alto, según el alto funcionario del IRS.

¿DEBO REEMBOLSAR AL IRS EN CASO DE RECIBIR MÁS DINERO DE LO QUE ME CORRESPONDE POR CTC?

¿PUEDO RECLAMAR EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS PARA UN HIJO QUE TIENE UN NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE CONTRIBUYENTE INDIVIDUAL (ITIN) EN LUGAR DE UN NÚMERO DE SEGURO SOCIAL (SSN)?

No, no puede reclamar el Crédito Tributario por Hijos para un niño con un ITIN. El niño debe tener un Número de Seguro Social, según el IRS.

El niño debe ser ciudadano o titular de la tarjeta verde y no debe haber cumplido los 17 años al final del año tributario.

Nota: Si no tiene un TIN antes de la fecha de vencimiento de su declaración (incluidas las extensiones), no puede reclamar el CTC en su declaración original o enmendada. Sin embargo, si solicita un ITIN en o antes de la fecha de vencimiento de su declaración (incluidas las extensiones) y el IRS le emite un ITIN como resultado de esa solicitud, la agencia considerará su ITIN como emitido en o antes de la fecha de vencimiento. Además, no puede reclamar el crédito en su declaración original o en una declaración enmendada para un niño que no tiene un SSN antes de la fecha de vencimiento de su declaración (incluidas las extensiones), incluso si ese niño más tarde obtiene un SSN.

¿HASTA CUÁNDO ESTARÁ VIGENTE LA AYUDA?

Después de 2021, el crédito ampliado cesará y las familias verán un aumento menor en sus ingresos a menos que se apruebe otra legislación para continuar con la ayuda o para desarrollar las nuevas reglas.

¿EXISTE UN PLAN UNA VEZ QUE LOS PAGOS DEL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS CESEN EN DICIEMBRE?

El pago por adelantado final del crédito tributario por hijos está programado para el 31 de diciembre, y el resto llegará en 2022 con la temporada de impuestos. Pero el presidente Joe Biden quiere que los pagos más altos se extienda hasta al menos 2025. Biden presentó su propuesta del Plan de Familias Estadounidenses el pasado 28 de abril, donde pidió extender los pagos.

