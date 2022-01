Habría más riesgos: su familia dice que le negaron trasplante de corazón por no tener la vacuna contra COVID-19

David Ferguson necesita un corazón nuevo y lo necesita desesperadamente.

El padre de dos hijos de 31 años y con otro bebé en camino, está en el Brigham and Women's Hospital en Boston después de una cirugía de una hora el martes. Los médicos están trabajando para estabilizar su corazón. Pero su familia dice que es solo una solución temporal y que lo más probable es que necesite un trasplante de corazón.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"En este momento, necesita un nuevo corazón", dijo Tracey Ferguson, la madre de David, mientras contenía las lágrimas en su casa de Mendon.

Ella dice que su hijo sufre de latidos cardíacos irregulares y su condición comenzó a empeorar durante el fin de semana de Acción de Gracias. Desde entonces, ha luchado contra un coágulo de sangre que amenaza su vida.

David no está vacunado contra el COVID-19 y el equipo de trasplantes del hospital dijo que necesitaba la vacuna para ser elegible para un nuevo corazón.

"Él no es una persona antivacunas", dijo Tracey. “Tiene todas sus vacunas, pero hay algunas reacciones adversas dada su condición, y es un hombre, tomó su decisión”.

Si bien no está claro a qué reacciones adversas se refería Tracey, quien señaló que el equipo médico de su hijo le aseguró que sería seguro para él recibir la vacuna contra el COVID-19.

Conoce aquí los detalles.

POR QUÉ NO SE LE HACEN EL TRASPLANTE

El problema es la preocupación de que los pacientes con transplantes no vacunados se expongan a un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte por COVID-19 y, por lo tanto, desperdicien órganos escasos que podrían beneficiar a otros. Eso se debe a que cuando los pacientes se someten a una cirugía de trasplante, su sistema inmunológico se suprime artificialmente durante la recuperación para evitar que sus cuerpos rechacen el nuevo órgano. Esto deja a los pacientes trasplantados no vacunados con un mayor riesgo de enfermedad grave y muerte si se infectan con COVID-19. Por la misma razón, los pacientes trasplantados que reciben vacunas contra el COVID-19 después de la cirugía pueden no desarrollar una respuesta inmunológica fuerte, según muestra la investigación.

Un portavoz de Brigham and Women's le dijo a NBC10 Boston que no podía comentar sobre pacientes individuales debido a las leyes federales, pero dijo en un comunicado que su programa de trasplantes tiene varios requisitos para "optimizar" la supervivencia después de la cirugía.

"Nuestro sistema de atención médica Mass General Brigham requiere varias vacunas recomendadas por los CDC, incluida la vacuna contra COVID-19, y comportamientos de estilo de vida para los candidatos a trasplante para crear la mejor oportunidad de una operación exitosa y optimizar la supervivencia del paciente después del trasplante, dado que su sistema inmunológico se suprime drásticamente", dijo el hospital en un comunicado.

La Casa Blanca dijo que priorizará los pedidos de las comunidades más afectadas por la pandemia. Te contamos los detalles.

FAMILIA BUSCA AYUDA DE OTROS HOSPITALES

En todo el país, un número creciente de programas de trasplantes han optado por prohibir que los pacientes que se niegan a recibir las vacunas COVID-19 ampliamente disponibles reciban trasplantes, o darles una prioridad más baja en las listas de espera de órganos abarrotadas, según una investigación de Kaiser Health News.

Pero muchos hospitales no requieren vacunas contra el COVID-19 para aprobar candidatos activos para la lista de espera nacional.

Tracey dijo que en este momento no sabe qué sigue. La familia ha buscado en diferentes hospitales alrededor de Boston que tienen diferentes políticas sobre el tema, pero en este momento David está demasiado enfermo para mudarse.

"Le dijo al médico: '¿De verdad me vas a dejar morir por una vacuna?'", dijo su madre.

Tracey dijo que la familia de su hijo lo apoya y se siente consolada por el apoyo que está recibiendo. Una manifestación reciente frente a su hospital atrajo a decenas de personas.

EL ESPINOSO TEMA DE LA LISTA DE ESPERA PARA TRASPLANTES

Casi 107,000 candidatos están esperando órganos en EEUU, con 3,467 de ellos en una lista de espera para un trasplante de corazón. Los centros de trasplantes evalúan qué pacientes pueden incluirse en la lista nacional, teniendo en cuenta los criterios médicos y otros factores como los medios económicos y el apoyo social para garantizar que los órganos de los donantes no fallen. Docenas mueren cada día aún esperando, según Kaiser.

El tema se vuelve más espinoso por el hecho de que las infecciones por COVID-19 destruyen órganos. Hasta septiembre de 2021, se habían trasplantado más de 200 pulmones, así como al menos seis corazones y dos combinaciones de corazón y pulmón, por motivos relacionados con el COVID-19 en EEUU., según datos de The United Network for the Organ Sharing.

Muchos de esos órganos fueron trasplantados antes de la pandemia, antes de que cualquier vacuna contra el COVID estuviera ampliamente disponible. Ese ya no es el caso, dijo Weill. “Si recién ahora se está vacunando, en realidad lo ha hecho a punta de pistola”, dijo. “No es solo una elección personal; están haciendo algún tipo de declaración”.