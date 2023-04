Nuevo estudio revela que madres pueden transmitir el COVID-19 al feto, causando daños cerebrales

Investigadores del Sistema de Salud de la Universidad de Miami y de la Escuela de Medicina Miller publicaron un estudio que mostró que, en dos casos, el COVID-19 se transmitió de madres a bebés recién nacidos a través de la placenta y causó daño cerebral.

El estudio titulado, "Maternal SARS-CoV-2, Placental Changes and Brain Injury in Two Neonates", que se publicó en la revista Pediatrics, analiza a dos bebés que ingresaron en la unidad especial UCIN (para bebés nacidos antes de término, muy prematuros o tienen alguna afección médica grave) del Holtz Children's Hospital.

Aunque los resultados dieron negativo para el virus al nacer, se detectaron niveles significativamente elevados de anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en el torrente sanguíneo, lo que indica que "los anticuerpos cruzaron la placenta o el paso del virus se produjo y la respuesta inmunitaria fue la del bebé", según el informe.

Ambos bebés experimentaron convulsiones, tamaños de cabeza pequeños y retrasos en el desarrollo, y un bebé murió a los 13 meses de edad.

"Muchas mujeres se ven afectadas por la COVID-19 durante el embarazo, pero ver este tipo de problemas en sus bebés al nacer era claramente inusual", dijo la Dra. Shahnaz Duara, directora médica de la UCIN del Holtz Children's Hospital y autora principal del estudio. “Estamos tratando de entender qué hizo que estos dos embarazos fueran diferentes, para que podamos dirigir la investigación hacia la protección de los bebés vulnerables”.

Al principio de la pandemia, un grupo de neonatólogos había observado una enfermedad pulmonar transitoria y, a veces, problemas de presión arterial entre los recién nacidos que también habían dado negativo al nacer pero que nacieron de madres que dieron positivo.

“Si viéramos a un bebé que se presentó de esta manera, lo llamaríamos encefalopatía isquémica hipóxica (daño cerebral causado por la disminución del flujo sanguíneo)”, dijo el Dr. Michael Paidas, profesor y presidente del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

“Pero no fue la falta de flujo de sangre a la placenta lo que causó esto. Lo mejor que podemos decir, fue la infección viral”, advirtió el Dr. Michael Paidas, presidente del Departamento de Obstetricia, Ginecología y Ciencias Reproductivas de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami.

Los autores enfatizan que estos fueron casos raros ya que los médicos de la Universidad de Miami vieron a cientos de mujeres embarazadas y dieron a luz a madres con COVID-19 positivo. En ambos casos, las madres contrajeron la infección en el segundo trimestre y luego la eliminaron, pero una tuvo una infección repetida en el tercer trimestre.