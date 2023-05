Brutal pelea en una preparatoria aterroriza a estudiantes y sus familias

SAN DIEGO - Padres de familia de la preparatoria Montgomery High al sur del condado de San Diego dicen estar enfurecidos tras una serie de peleas que se han suscitado en el plantel y aseguran que ni la escuela ni las autoridades están protegiendo a sus hijos.

Frustrados compartieron con TELEMUNDO 20 imágenes de una de pelea que ocurrió hace 15 días, donde se aprecia a un joven en el suelo brutalmente golpeado. TELEMUNDO 20 decidió no mostrar el video completo debido al nivel de violencia que muestra. Sin embargo, Karilu Vargas, madre de Jason, nos comparte su impotencia porque aún desconoce de quién son esas manos y esos pies que dejaron a su hijo en el hospital.

“Mi hijo tuvo una cirugía de emergencia porque me dijo la doctora que el oxígeno no se le iba al pulmón si no que le salía hacia al ojo”, asegura Vargas.

Captura de pantalla del video de la pelea del 5 de mayo en Montgomery High School. Jason, quién está en el suelo en esta imágen, sufrió varias lesiones incluyendo varios huesos rotos en la cara que obligaron a una cirugía de emergencia. 5 DE MAYO 2023.

Según Vargas, a Jason le rompieron a patadas la nariz, el pómulo y los huesos alrededor de sus ojos ocasionándole una hemorragia en el ojo el 5 de mayo dentro de la preparatoria Montgomery High en el sur del condado de San Diego. Y esas son solo algunas de las lesiones que sufrió.

La pelea habría comenzado con un muchacho que buscaba pelear con Jason y al negarse fue atacado por cinco jóvenes y estudiantes de la preparatoria en la que estudia. Según le informó la administración de la escuela a Vargas, los jóvenes fueron suspendidos de la escuela y el que habría iniciado el pleito fue detenido.

Luego de recibir una carta, la madre dijo que desconoce si el maestro fue despedido o transferido de escuela.

Por tratarse de un menor de edad se presentó en la corte juvenil, a donde acudió la madre y el juez le otorgó arresto domiciliario por un mes hasta su regreso a la corte, asegura Vargas. Sin embargo, ese castigo no es suficiente para ella dice, ya que la golpiza borró la sonrisa del rostro de su hijo.

Porque si tu ves en el video, otros estudiantes lo golpearon más fuerte como pueden verse las patadas en el rostro.

Vargas asegura que la escuela no ha sido proactiva proporcionando información respecto a las sanciones que le dieron a los responsables.

“De hecho si no me paro en la escuela yo no tengo nada de información de lo que está pasando con mi hijo”.

El distrito escolar de Sweetwater confirmó a TELEMUNDO 20 que la pelea ocurrió en la preparatoria Montgomery y que la policía de San Diego, tras concluir su investigación, transfirió el caso a la fiscalía, mas por tratarse de menores de edad no pueden comentar sobre el caso.

Joey Walder es la madre de uno de los testigos de la pelea y ahora teme por su hijo.

Alrededor de 100 estudiantes acompañados de familiares, reclutadores y profesores finalizaron la preparatoria para iniciar sus carreras militatres.

“Comenzamos a recibir amenazas desde el domingo que fue el 7 de mayo”, asegura Walder, luego de ser interrogado por la policía del violento ataque a Jason. “La imagen es un hombre descuartizado, todas sus extremidades descuartizadas y dice 'este vas a ser tú si sigues jugando conmigo'”.

Además, le mandaron fotos de su casa pidiéndole que saliera.

Según Walder, su hijo se convirtió en blanco durante la investigación policial.

“Joey, mi hijo, fue expuesto a la hora de ser interrogado. De todos los testigos fue el único que fue interrogado al aire libre por policías, y la escuela se lavó las manos y dijo que fue cosa de la policía”, dice Walder.

Su hijo además recibió un audio producido por los supuestos agresores donde le dicen que le pasaría lo mismo que a su amigo Jason.

Joey Walder y Kariliu Vargas, madres de estudiantes de la preparatoria Montgomery HS temen por la seguridad de sus hijos luego que recibieron amenazas tras reportar una pelea que dejó a uno de sus hijos en el hospital. 19 DE MAYO 2023.

Joey dice que, aunque reportó los audios, mensajes y fotos a la escuela, las autoridades escolares no han hecho nada al respecto, mientras la policía les dijo que no pueden hacer nada porque no es un delito.

Mientras tanto, la familia se vio obligada a colocar cámaras de seguridad debido al temor que viven estas dos madres desde hace 15 días unidas por una tragedia.

Vagas dijo a TELEMUNDO 20 que al hacer su historia pública pueda conseguir justicia para su hijo y “que se evite este tipo de situaciones en las escuelas. Y que lo que estamos sufriendo todos no lo vuelva a sufrir nadie”.

Desde que Karilu Vargas compartió en redes sociales lo que le sucedió a su hijo, otras madres de la preparatoria Montgomery High se pusieron en contacto con ella diciendo que algo similar les pasó a sus hijos en la misma escuela sin que esta hiciera nada al respecto. TELEMUNDO 20 continúa investigando estos incidentes.

Mientras tanto, Joey planea interponer una demanda contra la escuela y el distrito escolar Sweetwater por el daño que dice ha causado a su familia.

Por su parte las autoridades escolares respondieron a TELEMUNDO 20 sobre la supuesta falta de protección de los estudiantes:

“Estamos al tanto del incidente e involucramos a las autoridades. Estamos tomando las medidas necesarias para disciplinar a los estudiantes y no pueden comentar más al respecto”, Nadege Johnson, directora de comunicaciones de Sweetwater.