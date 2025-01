Enviado especial de Trump viaja a Venezuela para posible reunión con Maduro

Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse este viernes en Venezuela con el gobernante Nicolás Maduro, quien juró el pasado 10 de enero para un tercer mandato tras su cuestionada reelección.

Mauricio Claver-Carone, enviado especial de Trump para América Latina, confirmó la información a periodistas en una llamada el viernes.

"Efectivamente, el enviado especial Richard Grenell va a Venezuela. Quiero plantear precisamente que esto no es una negociación, esto es trasladar un mensaje", dijo.

El funcionario subrayó que la misión de Grenell en Venezuela es "muy específica" y se centra exclusivamente en dos asuntos.

"Esta misión especial es muy concreta. Estados Unidos y el presidente Trump esperan que Nicolás Maduro reciba de vuelta a todos los criminales y miembros de pandillas venezolanos que han sido enviados a Estados Unidos, y que lo haga sin condiciones. Es un asunto innegociable", afirmó Claver-Carone.

"El segundo punto es que los rehenes estadounidenses que están detenidos en Venezuela deben ser liberados de inmediato", agregó.

“De lo contrario, habrá consecuencias”, dijo el funcionario.

Claver-Carone intentó disipar preocupaciones sobre las políticas del nuevo gobierno respecto a Venezuela durante su llamada con la prensa, asegurando que la reunión con Maduro no altera las prioridades de Trump respecto a Venezuela ni el compromiso del secretario de Estado, Marco Rubio, con la democracia en el país sudamericano.

“No cambia de ninguna manera la postura del presidente (Trump) y del secretario de Estado (Marco Rubio) (…) sobre el robo de las elecciones en Venezuela por Nicolás Maduro y obviamente la necesidad de un cambio democrático en el país”.

El jueves, Grenell publicó en su cuenta de X una foto desde el Despacho Oval junto a Trump, sin hacer referencia explícita a su inminente viaje a Venezuela. El mensaje que acompañaba la imagen decía: "Acabo de salir de una reunión en el Despacho Oval con Trump. Está enfocado en lo que es mejor para Estados Unidos y el pueblo estadounidense".

Grenell ostenta el cargo de enviado especial para "misiones especiales", con la tarea de ayudar al gobierno de Trump a gestionar algunos de los desafíos en política exterior.

