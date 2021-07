En Texas: Juego de Atari donado a Goodwill termina subastado en miles de dólares

Las tiendas Goodwill reciben una amplia gama de donaciones (ropa, muebles, juguetes, artículos del hogar) en beneficio para las familias que más lo necesitan. Pero ocasionalmente, o muy pocas veces, un artículo realmente se destaca y más si algún empleado reconoce su valor.

Y eso sucedió con Alex Juárez en Fort Worth, Texas, quien trabaja en el almacén de electrónicos de Goodwill North Central Texas, quien estaba clasificando contenedores de artículos de toda la zona metropolitana Dallas/Fort Worth cuando se encontró un videojuego para la consola Atari 2600.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Me llamó la atención porque no se parecía a ninguno de los otros juegos; todos los demás juegos suelen ser negros y tienen una pegatina con el título. Este no tenía un título y era azul y tenía un asa, así que era diferente", conto Juárez.

Sin saber exactamente lo que estaba mirando, Juárez le envió una foto a su padre, un gran fanático de los juegos de Atari.

"Me envió un mensaje de texto en mayúsculas que decía 'encontraste un ataque aéreo', que fue cuando realmente comencé a investigarlo. Si piensa él que es algo, probablemente sea algo", dijo Juárez.

Al final resultó que, el juego "Air Raid"de 1982 en el que los jugadores controlan una nave aérea para defender una ciudad, es cual es bastante raro.

La compañía fabricante Men-A-Vision lanzó muy pocas copias del juego y se sabe que existen 13, según Goodwill.

Goodwill enumera los artículos donados, como antigüedades, ropa y artículos de colección, en un sitio de comercio electrónico en línea que extrae artículos de tiendas de todo el país. De vez en cuando, agrupan varios videojuegos en una sola subasta, pero ''Air Raid'' fue lo suficientemente raro como para estar solo.

Hay múltiples heridos, entre ellos, oficiales de policía y civiles residentes del área.

Pusieron el juego para una subasta de una semana a partir del 10 de junio, y el primer día la oferta subió a $1,000, dijo Juárez.

Al final de la semana, el juego se vendió por $10,590.79, haciendo que la copia de "Air Raid" sea el artículo de una sola pieza de mayor valor que tienen, dijo Rosemary Cruz, vicepresidenta de bienes donados y venta minorista en Goodwill North Central Texas.

"Pensé que solo iba a llegar a $3,000 como máximo, así que ver que iba más allá de lo que esperaba fue realmente sorprendente", dijo Juárez.

Una copia anterior del juego solo en cartucho se vendió en eBay en 2011 por $3,575, según Goodwill.

Shay Dail Johnson, vicepresidente de participación comunitaria en Goodwill North Central Texas, dijo que la subasta puede llegar muy lejos para los programas comunitarios de Goodwill.

Johnson dijo que por esa cantidad, Goodwill podría poner a una persona a través de S.T.A.R.S. Programa: un programa de un año para adultos con discapacidades múltiples o significativas. También podría destinarse a inscribir a 10 personas en el programa E-Squared, que ayuda a las personas a obtener un diploma de escuela secundaria o su equivalente mientras obtienen experiencia laboral, o ayudar a 20 personas del norte de Texas que se encuentran sin hogar a obtener capacitación laboral y educación.

"Todas las ventas que provienen no solo de nuestras tiendas físicas, sino también de nuestras tiendas en línea, ayudan a impulsar nuestra misión, que es ayudar a las personas con discapacidades y otras barreras al empleo a obtener la máxima independencia, y eso es realmente todo cualquiera necesita - una oportunidad ", dijo.

El AirCar Prototipo 1 está equipado con una motor BMW de 160 caballos con una hélice fija y un paracaídas.