EEUU alerta a sus ciudadanos por posibles tiroteos masivos en capital de Honduras

La embajada de Estados Unidos en Honduras hizo el martes un llamado a sus ciudadanos para evitar tres puntos de la capital por posible amenaza de tiroteo masivo. Los posibles objetivos de ataque el martes serían una escuela, un centro comercial y un centro cívico.

“La Embajada de Estados Unidos ha recibido información sobre una posible amenaza de tiroteo masivo hoy, 6 de mayo, y nuevamente el 16 de mayo en Tegucigalpa”, informó la sede diplomática estadounidense a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Por eso, pidió a sus connacionales evitar concurrir a esas zonas. “Los lugares mencionados como posibles objetivos son la escuela Elliot Dover Christian School, el Centro Cívico Gubernamental y un centro comercial no identificado”, agregó el mensaje de alerta.

The Associated Press consultó sobre la fuente de la información que manejaba la embajada de Estados Unidos sobre los presuntos atentados, pero respondieron no tener más información.

El director de la Policía de Honduras, Juan Manuel Aguilar Godoy, restó importancia al llamado estadounidense y aseguró que no debe generar una alarma nacional.

“Solo es una alerta”, manifestó Aguilar Godoy, al tiempo que comentó que la Embajada estadounidense recibió la información del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y que también informaron a las autoridades hondureñas.

“El FBI está obligado, según la normativa de Estados Unidos, de avisar a sus ciudadanos”, agregó el oficial.

“Una alerta significa algo que puede suceder de una información. Nosotros no tenemos la fuente primera de la información, es una alerta y se le da la importancia de ésta”, apuntó.

Por su parte, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, escribió en su cuenta de X que el gobierno recibió la información y que fue considerada de manera “responsable y diligente independiente de su veracidad o posibilidad”.

Pero también cuestionó que llegue en un año electoral, "lo que coincide con la práctica que han tenido grupos criminales para desarrollar sus actividades delictivas y manipulaciones mediáticas en contubernio con grupos políticos durante el golpe de estado y el narco estado”.

El funcionario declaró que el gobierno hará todo lo que esté en su poder proteger al pueblo hondureño y el proceso electoral.

