Sin censura: gobierno de Trump publicaría documentos sobre asesinato de JFK

El presidente Donald Trump afirma que los archivos relacionados con el asesinato del presidente John F. Kennedy en 1963 serán publicados este martes sin partes censuradas, cumpliendo así una promesa que hizo durante su campaña.

Trump dijo a los reporteros el lunes que su administración publicará 80,000 archivos, aunque no está claro cuántos de estos se encuentran entre las millones de páginas que ya han sido publicadas.

“Tenemos una cantidad tremenda de documentos. Tienen mucho que leer”, declaró Trump mientras se encontraba en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en Washington DC.

También comentó que no cree que nada será tachado en los archivos. “Les dije: ‘simplemente no tachen, no pueden tachar’”, afirmó.

Quienes han estado los documentos ya publicados creen que el público no debería anticipar revelaciones impactantes, pero aún hay un intenso interés en los detalles relacionados con el asesinato y los eventos que lo rodearon.

Aquí hay algunas cosas que saber:

¿Qué dice la orden de Trump?

Poco después de ser investido en el cargo, Trump ordenó la publicación de los archivos clasificados restantes relacionados con el asesinato, que ha dado lugar a innumerables teorías de conspiración.

Ordenó al director de inteligencia nacional y a la secretaria de Justicia a desarrollar un plan para publicar los registros. La orden también busca desclasificar los registros federales restantes relacionados con los asesinatos del senador Robert F. Kennedy y del reverendo Martin Luther King Jr., ambos en 1968.

Después de firmar la orden, Trump entregó el bolígrafo a un asistente y ordenó que se le diera a Robert F. Kennedy Jr., el secretario de Salud. Es el sobrino de John F. Kennedy y el hijo de Robert F. Kennedy. Kennedy Jr., cuya activismo contra las vacunas lo ha alejado de gran parte de su familia, ha dicho que no está convencido de que un solo atacante fuera el único responsable del asesinato de su tío.

¿Qué pasó el 22 de noviembre de 1963?

Cuando el Air Force One que transportaba a JFK y a la primera dama Jacqueline Kennedy aterrizó en Dallas, fueron recibidos por un cielo despejado y una multitud entusiasmada. Con una campaña de reelección en el horizonte el año siguiente, viajaron a Texas para un viaje político.

Pero mientras la caravana terminaba su recorrido por el centro, se escucharon disparos desde el edificio del Depósito de Libros de la Escuela de Texas. La policía arrestó a Lee Harvey Oswald, de 24 años, quien se había posicionado en el sexto piso. Dos días después, el propietario de un club nocturno, Jack Ruby, mató a tiros a Oswald durante un traslado a la cárcel.

El entonces presidente era asesinado a tiros hace 60 años en Dallas, Texas.

Un año después del asesinato, la Comisión Warren -que el presidente Lyndon B. Johnson estableció para investigar- concluyó que Oswald actuó solo y que no había evidencia de una conspiración. Pero eso no detuvo una red de teorías alternativas a lo largo de las décadas.

Los archivos de JFK

A principios de la década de 1990, el gobierno federal ordenó que todos los documentos relacionados con el asesinato se almacenaran en una sola colección en la Administración Nacional de Archivos y Registros. La colección de más de 5 millones de páginas debía ser abierta para 2017, salvo cualquier exención designada por el presidente.

Trump, quien asumió su primer mandato en 2017, había dicho que permitiría la publicación de todos los registros restantes, pero terminó reteniendo algunos debido a lo que él llamó el potencial daño a la seguridad nacional. Y aunque los archivos continuaron siendo publicados durante el gobierno del presidente Joe Biden, algunos siguen sin ser vistos.

Los investigadores han estimado que alrededor de 3,000 archivos no han sido publicados, ya sea en su totalidad o en parte.

Y el mes pasado, el FBI anunció que había descubierto alrededor de 2.400 nuevos registros relacionados con el asesinato. La agencia indicó entonces que estaba trabajando para transferir los registros a los Archivos Nacionales para ser incluidos en el proceso de desclasificación.

Todavía hay algunos documentos en la colección de JFK que los investigadores no creen que el presidente podrá publicar. Alrededor de 500 documentos, incluidos declaraciones de impuestos, no estaban sujetos al requisito de divulgación de 2017.

¿Qué se ha aprendido de los documentos ya desclasificados?

Algunos de los documentos ya publicados han ofrecido detalles sobre la forma en que operaban los servicios de inteligencia en ese momento, incluidos documentos y memorandos de la CIA que discuten las visitas de Oswald a las embajadas soviética y cubana durante un viaje a la Ciudad de México solo unas semanas antes del asesinato. El exmarine había desertado previamente a la Unión Soviética antes de regresar a Texas.

Un memorando de la CIA describe cómo Oswald llamó a la embajada soviética mientras estaba en la Ciudad de México para solicitar una visa para visitar la Unión Soviética. También visitó la embajada cubana, aparentemente interesado en una visa de viaje que le permitiera visitar Cuba y esperar allí por una visa soviética. El 3 de octubre, más de un mes antes del asesinato, regresó a Estados Unidos a través de un punto de cruce en la frontera de Texas.

Otro memorando, fechado el día después del asesinato de Kennedy, dice que, según una llamada telefónica interceptada en la Ciudad de México, Oswald se comunicó con un oficial del KGB mientras estaba en la embajada soviética ese septiembre.

Las publicaciones también han contribuido a la comprensión de ese período durante la Guerra Fría, indicaron investigadores.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.