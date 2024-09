“Dios le aventó una bola de luz”: joven hispano sufre accidente y despierta tras 40 días en coma

CONDADO FRESNO, California - Tras 40 días en coma, un joven hispano despertó y regresó a casa.

El 17 de junio, Diego Díaz sufrió un accidente en motocicleta que lo dejó hospitalizado y en condición grave.

"Él tenía sangrado en el cerebro, tenía el golpe en el cerebro que demuestran los exámenes, entonces a nosotros nos dijeron desde el día uno: 'Prepárense para lo peor'", contó Carlos Díaz, padre del joven.

Los diagnósticos de los doctores eran poco alentadores. Y es que a Diego le dio neumonía, sus pulmones colapsaron y tenía fuertes golpes en la cabeza. Pero la familia asegura que su fe era más fuerte.

"No sabíamos si iba a despertar, si él había quedado en estado vegetal, si iba a poder comer solo, si iba a poder caminar. Le dije a Dios: 'Te pido por favor que si no lo vas a dejar con calidad de vida, entonces llévatelo, pero si no por favor ayúdalo, te lo pido, te lo suplico'. Y me acuerdo que recé llorando", agregó el padre.

Curiosamente, días antes del accidente, Diego se había bautizado. Tras las oraciones de los padres, familiares y amigos, Diego despertó del coma.

"Dios le aventó una bola de luz, la cachó y dice que en ese momento se despertó y miró a su mamá en el hospital", enfatizó Carlos.

Hace dos semanas, Diego regresó a casa con su familia, y su recuperación es sorprendente. Levanta pesas con su padre y está muy motivado en recuperarse.

Actualmente continúa con sus estudios de Negocios en la Universidad Cristiana de Arizona.