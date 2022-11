Cuántas combinaciones posibles de números hay para ganar el Powerball de $1,900 millones

DES MOINES, Iowa — El premio mayor estimado de $1,900 millones de Powerball de este lunes por la noche es casi $400 millones más grande que el premio mayor récord anterior y seguirá creciendo hasta que alguien finalmente gane el premio.

El premio mayor comenzó en $20 millones el 6 de agosto y durante tres meses sin ganar ha crecido hasta ser 95 veces mayor. Dicho de otra manera, es una cantidad increíble de dinero.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

¿POR QUÉ TANTO TIEMPO SIN GANADOR?

Aquellos que gastan $2 en un boleto de Powerball podrían preguntarse si algo anda mal cuando pasan 40 sorteos sin un ganador del premio mayor, pero así es como está diseñado el juego. Con probabilidades de 1 en 292 millones, eso significa que es poco probable que alguien gane el premio hasta que un premio mayor creciente atraiga a más jugadores. Y más ventas de boletos significan que la lotería puede recaudar más dinero para programas públicos, que es el objetivo de las loterías estatales. Aún así, ha pasado mucho tiempo sin un premio mayor, y si no hay un ganador este lunes por la noche, se habrá alcanzado un nuevo récord: 41 sorteos sin que nadie acierte los seis números.

COMBINACIONES DE NÚMEROS POSIBLES

Si y no. Muchas, muchas más personas están comprando boletos ahora que el premio mayor ha llegado a casi $2,000 millones. Eso queda claro por el hecho de que cuando el premio mayor comenzó en $20 millones en el verano, los jugadores compraron solo suficientes boletos para cubrir menos del 10% de las 292.2 millones de combinaciones de números posibles. Para el sorteo del sábado por la noche, eso había subido al 62%, por lo que millones y millones de personas están jugando. Pero ese porcentaje sigue siendo inferior al 88.6 % de cobertura alcanzado por el premio mayor récord anterior en 2016. Y si no se cubre el 38% de las posibles combinaciones de números, es muy probable que no haya un ganador.

¿EL GANADOR REALMENTE RECIBIRÁ $1,900 MILLONES?

Lástima del pobre ganador de Powerball, ya que el afortunado poseedor del boleto no verá nada cercano a $1,900 millones. Es solo una cuestión de cuánto menos.

Primero, ese premio de $1,900 millones es para los ganadores que eligen el pago a través de una anualidad, que envía un cheque anualmente durante 29 años, con un aumento del 5% cada año. Pero casi ningún ganador toma la anualidad, sino que opta por el efectivo. Para el sorteo de este lunes por la noche, el premio en efectivo sería de $929.1 millones, o menos de la mitad del premio anual.

Los impuestos federales tomarían un bocado adicional, reduciendo el pago en más de un tercio, y muchos estados también gravarían las ganancias de la lotería.

La diferencia entre la anualidad y los premios en efectivo ha aumentado recientemente debido a que la inflación ha resultado en tasas de interés más altas, lo que significa que el dinero invertido en la anualidad puede crecer.

¿TENGO MAYORES OPORTUNIDADES DE GANAR SI COMPRO MÁS BOLETOS?

Sí, pero sus probabilidades de ganar no mejoran significativamente. Piénselo de esta manera: si compra un boleto, tiene una probabilidad de 1 en 292.2 millones de ganar el premio mayor. Si gasta $10 en cinco combinaciones de números, sus posibilidades son mejores, pero con 5 en 292.2 millones, es casi seguro que no ganará el premio gordo. Lo mismo es cierto si gastas $100. Los funcionarios de la lotería dicen que el jugador promedio compra dos o tres boletos, lo que significa que está poniendo dinero en un sueño con muy pocas posibilidades de que valga la pena en una rica realidad.

¿DÓNDE SE JUEGA EL POWERBALL?

Powerball se juega en 45 estados, así como en Washington, D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EEUU.