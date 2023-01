“Es mi pequeño” sigue la búsqueda de niño de 5 años que fue arrastrado por río

La pesadilla de un padre ocurrió durante una tormenta implacable en el sur de California, después de que las aguas de una inundación arrastró a su niño de 5 años.

La búsqueda continúa para Kyle Doan, de 5 años, quien sigue desaparecido desde el miércoles, en el condado de San Luis Obispo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

La estación hermana NBC4 habló en exclusiva con los padres del niño, quienes detallaron lo sucedido.

Dos personas atrapadas dentro de un vehículo en el fondo de un gran socavón fueron rescatadas el lunes por la noche en el vecindario de Chatsworth, en Los Ángeles, California.

Mientras la lluvia torrencial azotaba la Costa Central el lunes, Lindsy Doan conducía a su hijo Kyle, de 5 años, al jardín de infantes.

“Kyle me había dicho: ‘Está bien, todo estará bien’”, dijo Lindsy.

En un momento chocaron contra un bache en un camino inundado cerca de San Miguel.

“Así que cuando entré en el bache me di cuenta de que había cometido un error porque estaba lleno en el fondo y mi auto comenzó a derrapar y se deslizó y se estrelló contra dos árboles”, dijo Lindsy.

Después de chocar contra los árboles, la agua comenzó a subir rápidamente.

“Se quitó el cinturón de seguridad y le dije que saliera por mi puerta”, dijo Lindsy. “Vino hacia mí y las corrientes eran tan fuertes que cuando traté de sostener su mano, mi mano se enredó alrededor del árbol y luego la corriente lo alejó de mí”.

Los vecinos pudieron ayudar a Lindsy a escapar, pero Kyle, que vestía una chaqueta negra, se alejó.

“El agua estaba muy agitada, así que me salpicaba la cara y la corriente me arrastraba hacia abajo. Kyle estaba a la deriva río abajo y pude ver su cabeza balanceándose en la parte superior del río”, dijo Lindsy.

La fuerza de la tormenta ha llegado hasta Union Station, afectando al sistema de transporte público de la región.

No se le ha visto desde entonces. Lindsy dijo que no sabe nadar.

“Las tres personas, buenos samaritanos, estaban a un lado y escucharon mis gritos y vieron a Kyle flotando, pero estaba en medio del río y no podían... estaba demasiado lejos. Estaba flotando de espaldas y mirando hacia arriba”, dijo Lindsy.

Brian es un maestro sustituto y se enteró de la noticia cuando llegó a la escuela.

“Traté de mantener la compostura de inmediato sobre lo que estaba diciendo. ‘Perdí a Kyle. No puedo encontrar a Kyle’. Pensé, ‘¿Qué está pasando?’”, dijo Brian.

La Oficina del Alguacil del Condado de San Luis Obispo ha liderado la búsqueda.

“Buscamos ayer hasta que las condiciones climáticas nos impidieron continuar”, dijo Tony Cipolla, de la Oficina del Alguacil del condado de San Luis Obispo. “Continuamos esa búsqueda esta mañana y hemos buscado todo el día. Acabamos de concluir por hoy, esa búsqueda, y todavía no hemos localizado al niño”.

Cipolla dijo que en los 30 años que lleva viviendo en la zona, nunca había visto llover tan fuerte en tan poco tiempo como ese día.

“Me preguntaron no hace mucho si se trata de una misión de rescate o de recuperación. Y yo siempre digo que es una misión de rescate hasta que se demuestre lo contrario”, dijo, “Queremos tener siempre la esperanza de poder encontrar a ese niño pequeño y queremos asegurarnos de que la familia también tenga esa esperanza”.

Las personas estaban en la parte superior de una casa rodante peor los bomberos que fueron a rescatarlos también quedaron atrapados.

Kyle Doan es un niño extrovertido e inteligente de 5 años, el menor de tres hermanos. Sus hermanos tienen 18 y 16 años, por lo que es el bebé de la familia. Dicen que siempre está haciendo bromas para tratar de hacer reír a la gente.

“Es mi pequeño”, dijo Brian.

Su familia espera que todos oren por él mientras esperan por un milagro.

“Es difícil, porque me encantaría tenerlo de vuelta”, dijo Brian.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.