Este artículo es parte de Bísness School, una serie que destaca a uno de los grupos de empresarios con mayor crecimiento en Estados Unidos, los latinos.

Verónica Garza no sabía realmente qué significaban los alimentos “libre de granos” en 2014.

“Recuerdo que en ese momento busqué algo así como: ‘¿Qué significa libre de granos?’”, explicó Garza. “Significa sin harina, sin maíz. Esas eran muchas cosas que estaban fuera de mi alcance”.

Garza era profesora en la Universidad de Texas en Laredo cuando una serie de trastornos autoinmunes la obligaron a cambiar sus hábitos alimenticios.

“[Mi hermano mayor, Rob] se puso en contacto conmigo y me mencionó una manera diferente de comer que había descubierto a través del CrossFit, que era una dieta tipo paleo”, recordó Garza. “Era una especie de dieta de eliminación para determinar los alimentos que me hacían sentir bien y los que me causaban problemas o inflamación”.

Para Garza, el cambio de dieta funcionó. Ayudó a aliviar algunos síntomas del lupus y la enfermedad de Hashimoto, dos trastornos autoinmunes que hacen que el cuerpo se ataque a sí mismo. Pero para Garza, quien creció en una familia méxico-estadounidense en la frontera entre Texas y México, la nueva dieta tuvo un alto costo, especialmente en las comidas familiares.

“No me sentía bien al llegar a un restaurante de carne asada con una bolsa de lechuga y que se burlaran de mí por eso”, mencionó Garza.

“Había un ingrediente que realmente faltaba en mi dieta y que, de alguna manera, me hacía sentir desconectada de mi cultura por ser méxico-americana y no poder participar plenamente en la comida”.

Verónica Garza y su madre haciendo tortillas. (Cortesía: Siete Foods)

Ese ingrediente era una tortilla. Ya fuera de maíz o de harina, Garza no podía comerlas.

Garza decidió experimentar en la cocina para ver si podía crear una versión de tortilla sin granos ni gluten.

“Un día decidí poner [harina de almendras] en algo que pudiera parecerse a una tortilla”, recordó Garza.

La familia de Garza quedó impresionada con la tortilla, tanto que la animaron a venderlas en el gimnasio CrossFit de la familia. Pensaron que la clientela consciente de la salud en la ciudad fronteriza de Laredo seguramente apreciaría una tortilla más saludable. Su hipótesis fue correcta.

"Estaba recibiendo comentarios de, 'Oye, esto es delicioso'", dijo Garza. "Y a veces era de personas que todavía comían tortillas de harina o tortillas de maíz. Y les encantaba el sabor del producto. Incluso en ese momento, ya estaba recibiendo comentarios de personas que decían: ‘Voy a comprar esto para mi hijo que tiene alergia al gluten y no ha comido tortilla de harina en años’".

Hoy, esa tortilla se ha convertido en Siete Foods, una marca nacional de mil millones de dólares de productos méxico-estadounidenses sin cereales y sin gluten que abarca papas fritas, salsas y galletas. Se vende en las principales tiendas de Estados Unidos y fue adquirida recientemente por PepsiCo por $1.2 mil millones.

Frituras libres de granos con sal de mar (izquierda) y tortillas de harina de almendras de Siete Foods (derecha), el primer producto que desarrolló la cofundadora Verónica Garza.

Verónica Garza y su hermano Miguel, el ahora director ejecutivo de la empresa, hablaron con Bísness School de Telemundo sobre cómo la familia convirtió a Siete Foods en la marca de alimentos hispanos de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Las respuestas han sido editadas para ser más breves y claras.

Bísness School: Miguel, entras en escena justo después de que Verónica empieza a ganar popularidad en el gimnasio de CrossFit de tu familia. ¿Eras el más joven de la familia y acababas de graduarte de la facultad de derecho?

Miguel Garza: En realidad, estaba buscando trabajo. Posiblemente de manera egoísta, le dije a mi hermana que debería empezar un negocio. De esa manera, tal vez en el futuro tendría un trabajo seguro. La conversación surgió al estar en un grupo en Austin de personas que estaban iniciando negocios, específicamente de bienes envasados, y realmente pensamos que podríamos hacer lo mismo, que el producto de mi hermana podría convertirse en un negocio de tiempo completo. Creo que le dije que se arrepentiría de no haber iniciado el negocio cuando viera que alguien más lanzaba el mismo producto que ella había creado.

BS: ¿Cuál fue el primer paso para conseguir tu primera cuenta o primera tienda que vendiera tus tortillas?

Verónica Garza: Mi hermano es bastante persistente y muy bueno en hacer que las cosas se hagan. Me mencionó que al menos un cliente estaba interesado en vender el producto. Fue entonces cuando llevé muestras a Austin, a una tienda. Tuvimos una reunión muy informal de pie en medio de la tienda de comestibles, simplemente contándole al comprador sobre nuestro producto. Él solo quería llevar el producto a la parte de atrás y probarlo más tarde. Mi hermano hizo que el tipo probara el producto justo frente a nosotros. Él dijo: "No, quiero ver tu reacción", lo cual me puso muy ansiosa, siendo que yo hice el producto. Pero afortunadamente la reacción del comprador fue buena y en ese momento dijo que vendería nuestro producto. Fue muy emocionante para nosotros, pero recuerdo subirme al auto con mi hermano y pensar: “Bueno, ¿qué hacemos ahora?”

El equipo de Siete Foods con la actriz e inversionista Eva Longoria en su sede de Austin, Texas. (Cortesía: Siete Foods)

BS: Entonces, ¿qué hicieron para pasar de una tienda pequeña en Austin a Whole Foods?

MG: Tocas la puerta y te dicen que no, y entonces tienes suerte. Una de nuestras clientas en la tienda, Wheatsville, estaba conectada de alguna manera con una de las ejecutivas de Whole Foods. Ella estaba produciendo un documental en el que Whole Foods estaba involucrado. Se puso en contacto con nosotros y nos dijo: "Oye, solo quiero informarte que recibirás un correo electrónico de Whole Foods. Creo que quieren vender tu producto". De hecho, recibimos un correo electrónico que pertenecía a una cadena de personas que decían: "Oye, tenemos que averiguar cómo poner este producto en nuestros estantes".

