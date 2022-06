Comité del 6 de enero: hay suficiente evidencia descubierta para acusar a Trump

WASHINGTON DC - Los miembros del comité de la Cámara de Representantes que investigan los disturbios en el Capitolio dijeron este domingo que han descubierto suficiente evidencia para que el Departamento de Justicia considere una acusación penal sin precedentes contra el expresidente Donald Trump por tratar de anular los resultados de las elecciones de 2020.

“Me gustaría que el Departamento de Justicia investigue cualquier acusación creíble de actividad delictiva por parte de Donald Trump”, dijo el representante Adam Schiff, demócrata por California, miembro del comité que también dirige el Comité de Inteligencia de la Cámara. “Hay ciertas acciones, partes de estas diferentes líneas de esfuerzo para revocar las elecciones que no veo evidencia de que el Departamento de Justicia esté investigando”.

El comité celebró su primera audiencia pública la semana pasada, en la que los miembros expusieron su caso contra Trump para mostrar cómo el presidente derrotado impulsó implacablemente sus afirmaciones falsas de unas elecciones manipuladas a pesar de que varios asesores le dijeron lo contrario y cómo intensificó un plan extraordinario para anular la victoria de Joe Biden.

Está previsto que se revelen pruebas adicionales esta semana en audiencias que demostrarán cómo Trump y sus asesores se involucraron en un “esfuerzo masivo” para difundir información errónea y presionaron al Departamento de Justicia para que aceptara sus afirmaciones falsas.

Los miembros del comité indicaron este domingo que su audiencia más importante en el transcurso de las audiencias en última instancia podría ser el fiscal general Merrick Garland, quien debe decidir si su departamento puede y debe procesar a Trump. No dejaron ninguna duda de su propia opinión sobre si la evidencia es suficiente.

“Una vez que el Departamento de Justicia acumula la evidencia, debe tomar una decisión sobre si puede probarle a un jurado más allá de toda duda razonable la culpabilidad del presidente o de cualquier otra persona”, dijo Schiff. “Pero necesitan ser investigados si hay evidencia creíble, que creo que la hay”.

El representante Jamie Raskin, D-Md., dijo que no tiene la intención de "intimidar" a Garland, pero señaló que el comité ya ha presentado en alegatos legales una variedad de estatutos penales que creen que Trump violó.

“Creo que él sabe, su personal sabe, los fiscales estadounidenses saben lo que está en juego aquí”, dijo Raskin. “Saben la importancia de esto, pero creo que, con razón, están prestando mucha atención a los precedentes en la historia, así como a los hechos de este caso”.

Garland no ha especificado cómo podría proceder, lo que no tendría precedentes y podría complicarse en una temporada de elecciones políticas en las que Trump ha coqueteado abiertamente con la idea de volver a postularse para presidente en 2024. “Seguiremos los hechos dondequiera que nos lleven”. Garland dijo en su discurso en la ceremonia de graduación de la Universidad de Harvard el mes pasado.

Un juez federal en California dijo en un fallo de marzo en un caso civil que Trump “probablemente” cometió delitos federales al tratar de obstruir el conteo de las boletas del Colegio Electoral en el Congreso el 6 de enero de 2021. El juez citó dos estatutos: obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Trump ha negado todas las irregularidades.

Schiff apareció en "This Week" de ABC, y Raskin habló en "State of the Union" de CNN.