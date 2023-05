Lo que no sabías: estos códigos secretos de Netflix revelan películas y programas ocultos

Todos hemos pasado por eso.

Después de la cena te diriges al sofá para encontrar algo para ver en Netflix. Ahí es cuando comienza el desplazamiento, pero ¿cuánto dura?

Muchas veces, ¿no se siente como si estuviera viendo los mismos programas de televisión y películas que vio la semana pasada? Seguramente en la vasta biblioteca del servicio de transmisión tiene que haber más para ver.

Bueno, hay un código para eso.

Escondidos hay innumerables códigos que ayudan a acceder a géneros emocionantes en la biblioteca de Netflix que pueden albergar algo que nunca has visto o incluso escuchado antes.

Los códigos desbloquean géneros divertidos como "Acción con un toque de romance", "K-Dramas para principiantes" y, lo mejor de todo, "Comedias de 90 minutos".

Simplemente tome los códigos y agréguelos a su navegador web al final de http://www.netflix.com/browse. Los códigos, a partir de ahora, solo funcionan cuando se mira a través del sitio web.

Aquí hay solo una muestra de algunos de los códigos que valen la pena revisar:

3272152: (Don't Watch Hungry) -- Deléitese con una selección de programación deliciosa con opciones como "¿Es pastel?" y "quemado". O tal vez tengas más apetito por "Street Food: USA" o "Midnight Diner".

81226732: (Relentless Crime Thrillers) -- ¿Listo para un viaje tenso, a veces lleno de acción? La selección de clásicos de todos los tiempos es difícil de superar: "Heat", "Inside Man" y "The Departed" para empezar. Además, tienen "Emily the Criminal" de Aubrey Plaza.

2974953: (Películas dirigidas por mujeres): muchos originales de Netflix para elegir, incluidos "Bird Box", "End of the Road" y "Wine Country". Asegúrese de agregar "The Beguiled" y "The Lost Daughter" a tu queue.

2013975: (Noche de cine familiar) -- Cuidado en esta categoría, las opciones son casi infinitas. Desde el favorito animado "Paddington" hasta el gran éxito "Roald Dahl's Matilda The Musical", hay grandes selecciones divertidas para toda la familia.

1192582: (Programas de televisión británicos sobre crimen que valen la pena) -- Ah, sí, ese es todo un género. Disfrute de horas de televisión apasionante de algunos de los mejores británicos, como "Bodyguard", "Anatomy of a Scandal" y "Marcella".