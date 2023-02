Cámara baja de Florida aprueba proyecto de ley para acabar con autogobierno de Disney

TALLAHASSEE, Florida - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se acercó más a hacerse cargo del distrito autónomo de Walt Disney World el jueves después de que los republicanos de la Cámara de Representantes del estado aprobaran una legislación destinada a castigar a la compañía por su oposición a la ley que los críticos han apodado "Don't Say Gay".

El proyecto de ley dejaría intacto el distrito, pero cambiaría su nombre y exigiría a DeSantis que nombrara una junta de gobierno de cinco miembros. Actualmente, los miembros de la junta se nombran a través de entidades controladas por Disney y se encargan de supervisar los servicios gubernamentales que el distrito presta en las propiedades de la compañía en Florida.

Para DeSantis, la legislación es una victoria en el campo de batalla cultural del país, donde ha aprovechado las tensiones políticas en materia de género, raza y educación para reforzar su posición como agitador conservador mientras se encamina hacia una esperada candidatura a la Casa Blanca en 2024.

El relevo se inició el año pasado, cuando Disney se opuso públicamente a la ley "Don't Say Gay" (No digas gay), que prohíbe la enseñanza de la orientación sexual y la identidad de género desde preescolar hasta tercer grado, así como las lecciones que no se consideren apropiadas para la edad.

DeSantis actuó rápidamente para tomar represalias contra la empresa, ordenando a los legisladores que disolvieran el distrito durante una sesión legislativa especial en abril, iniciando un proceso de reestructuración supervisado de cerca.

La semana pasada, los líderes republicanos de la Cámara y el Senado, en coordinación con el gobernador, ordenaron a los legisladores que regresaran a otra sesión especial para completar la toma estatal del distrito, asumiendo un proyecto de ley que preservaría sus funciones operativas y responsabilidades financieras.

Es casi seguro que la legislación se apruebe en la cámara estatal, donde una gran mayoría republicana está ansiosa por llevar a cabo la agenda del gobernador. Los demócratas han criticado ampliamente la legislación como una toma de poder de represalia por parte del gobernador, pero no pueden hacer mucho más que retrasar su aprobación.

“Este proyecto de ley envía un mensaje del gobernador a las empresas de nuestro estado de que si disienten, serán castigadas”, dijo la representante demócrata Rita Harris. “Y esto es escalofriante. No es solo escalofriante para mí, es escalofriante para la libertad de expresión”.

La penalización de Disney, uno de los mayores empleadores y donantes políticos de Florida, refuerza el estilo de liderazgo combativo del gobernador y muestra su voluntad de aprovechar el poder del gobierno estatal contra un enemigo político percibido.

DeSantis ya comenzó a promocionar el movimiento contra Disney como una victoria política durante sus apariciones públicas, y le dijo a una multitud de simpatizantes que lo vitoreaba el miércoles: “Entonces, hay un nuevo sheriff en la ciudad, y así será”.

La creación del Distrito de Mejoramiento de Reedy Creek, como se conoce actualmente al gobierno de Disney, fue fundamental en la decisión de Disney de construir cerca de Orlando en la década de 1960, cuando los líderes de la compañía le dijeron al estado que planeaban construir una ciudad futurista: la Comunidad Prototipo Experimental del Mañana, también conocido como Epcot.