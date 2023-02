Susto en aeropuerto: avión detiene abruptamente aterrizaje para evitar chocar con otra aeronave

Burbank.- Una tripulación de vuelo detuvo abruptamente un aterrizaje en el aeropuerto de Hollywood-Burbank el miércoles después de que un controlador de tráfico aéreo dio la orden de partir a otro avión delante de ellos, según la información preliminar obtenida por NBC News.

El vuelo 5826 de Mesa Airlines estaba a punto de aterrizar, alrededor de las 7 p.m., en el aeropuerto del Valle de San Fernando, cuando el otro avión fue autorizado para la partida delante de ellos, dijo la Administración Federal de Aviación (FAA) a NBC News en la declaración preliminar.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

El Skywest Airlines Embraer E175 fue despejado para el despegue en la pista 33. El Mesa Bombardier CRJ900 que se acercaba estaba a menos de una milla de la pista, dijo la FAA.

El piloto de Mesa suspendió el acercamiento cuando el avión Skywest partió. La tripulación de Mesa fue instruida por el control de tráfico aéreo para que se quitara del curso del avión Skywest.

“El piloto de MESA suspendió el aterrizaje e inició una maniobra de ascenso”, dijo la FAA en un comunicado. “Mientras tanto, el avión SkyWest continuó con su partida, lo que provocó una alerta automatizada para sonar en la cubierta de vuelo del avión Mesa.

El controlador instruyó a la tripulación de Mesa para que volviera hacia un curso que lo alejara del otro avión”.

La FAA está investigando lo que es el último en una serie de aparentes confusiones en aeropuertos de todo el país.

El administrador interino de la FAA ha pedido una cumbre de seguridad de la industria en marzo para abordar los incidentes.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English