Tragedia en Pensilvania: 1 muerto y 17 heridos luego de que un auto atropellara a una multitud

BERWICK, Pensilvania — Una persona murió y otras 17 resultaron heridas cuando un vehículo atropelló a una multitud reunida en un bar de Pensilvania para recaudar fondos para las víctimas de un incendio que dejó 10 muertos a principios de este mes, dijeron las autoridades. El sospechoso luego mató a una mujer en un incidente separado, dijo la policía.

El accidente ocurrió afuera del bar del Departamento de Intoxicología en Berwick alrededor de las 6:15 p.m. del sábado. En un comunicado, la Policía Estatal de Pensilvania identificó al conductor como Adrián Oswaldo Sura Reyes, de 24 años. Fue procesado la madrugada del domingo por dos cargos de homicidio criminal.

No estaba claro de inmediato si tenía un abogado para comentar en su nombre.

Fue detenido después de que las autoridades recibieran una llamada sobre un asalto en las cercanías de Nescopeck. Los soldados que respondieron encontraron a una mujer muerta.

Las identidades de los fallecidos no fueron reveladas de inmediato.

El bar estaba organizando una recaudación de fondos para los afectados por un incendio del 5 de agosto que mató a siete adultos y tres niños en Nescopeck, informó la estación.

