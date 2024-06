Auto choca contra salón de uñas en Nueva York: cuatro muertos y 9 heridos

NUEVA YORK -- Cuatro personas murieron y otras nueve resultaron heridas después de que un vehículo se estrellara contra un salón de uñas dentro de un centro comercial en Long Island, informaron autoridades.

El accidente se produjo poco antes de las cinco de la tarde. el viernes en Grand Boulevard en Deer Park, dijeron las autoridades, cuando la minivan se estrelló contra Hawaii Nail & Spa. El vehículo atravesó el frente del negocio de belleza y casi sale por el otro lado, dijo un oficial de bomberos, indicando que pudo haberse estrellado a alta velocidad.

Cuatro personas fueron declaradas muertas en el lugar, según el subjefe de bomberos de Deer Park, Dominic Albanese. Otras nueve personas sufrieron heridas, algunas de las cuales se consideraron graves. Uno de los heridos fue trasladado en avión a un hospital cercano.

El conductor estaba entre los llevados al hospital, dijo Albanese, añadiendo que otros quedaron atrapados en el salón y tuvieron que ser sacados antes de ser llevados al hospital.

Los testigos dijeron que el vehículo atravesó un estacionamiento al otro lado de la calle, aparentemente con prisa por salir de allí. Luego, el conductor rodeó a otro automóvil que estaba detenido en un semáforo y, cuando la camioneta intentaba girar hacia Grand Boulevard, voló directamente hacia el salón.

No quedó claro de inmediato si el accidente fue intencional o no, ni tampoco se sabía cuántas personas había en el vehículo en ese momento. Las edades de las víctimas no estuvieron disponibles de inmediato y Albanese no pudo confirmar si había niños entre las víctimas.

Alrededor de 150 bomberos y personal médico de emergencia acudieron al incidente.