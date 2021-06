Ataques de pánico resaltan el estrés en los refugios para niños migrantes

EL PASO, Texas - Se llamaba regularmente a los paramédicos para tratar a los niños que sufrían de ataques de pánico tan severos que sus manos se contraían en bolas y sus cuerpos temblaban.

Los estallidos a menudo se producían después de que se llevaban a otros niños para reunirse con sus familias, lo que frustraba las esperanzas de los que se quedaron en el refugio de emergencia más grande establecido por la administración Biden para albergar a menores que habían cruzado la frontera entre Estados Unidos y México solos.

Las condiciones descritas por un voluntario federal que pasó dos semanas en mayo en el refugio de la Base Militar de Fort Bliss en El Paso, Texas, resaltan la desesperación y el estrés de miles de niños detenidos en instalaciones sin licencia, esperando reunirse con familiares. Algunos tenían marcas en los brazos que indicaban autolesión, y se ordenó a los voluntarios federales que no dejaran tijeras, lápices o incluso cepillos de dientes que pudieran usarse como arma.

Mientras las niñas hacían origami y brazaletes de amistad trenzados, una gran cantidad de niños pasaban el día durmiendo, dijo la voluntaria. Algunos llevaban allí casi dos meses.

La voluntaria habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar públicamente sobre lo que presenció en la base del 12 al 25 de mayo. Dijo que se vio obligada a hablar debido a la desesperación que observó. Mucho de lo que describió reflejó lo que los defensores que visitaron el refugio le contaron recientemente a The Associated Press y lo que los niños les dijeron.

Las condiciones plantean preocupaciones sobre por qué se tarda más de un mes en promedio en liberar a los niños cuando la mayoría tiene familia en los Estados Unidos. Se ha agregado más personal desde que se abrieron los refugios de emergencia esta primavera en medio de una llegada sin precedentes de niños migrantes, y los flujos han disminuido.

"Creo que hay un consenso general de que ningún niño debe estar en estos refugios de emergencia durante más de dos semanas", dijo Aaron Reichlin-Melnick, asesor de políticas del grupo de defensa American Immigration Council.

Los abogados y defensores se preguntan por qué la mayoría de los niños se encuentran en refugios sin licencia. Al 31 de mayo, casi 9,000 niños permanecían en sitios sin licencia, en comparación con 7,200 en refugios con licencia, según documentos judiciales del gobierno de Estados Unidos. Si bien las instalaciones sin licencia estaban funcionando casi a su capacidad en mayo, las instalaciones con licencia estaban solo a la mitad, según un informe presentado por la agencia encargada del cuidado de los niños.

Los defensores dicen que el gobierno debería dedicar más recursos a la liberación segura de los niños, y aquellos que no tienen parientes o un amigo de la familia, conocido como patrocinador, deberían ir de inmediato a las instalaciones autorizadas que deben tener un trabajador de cuidado por cada ocho niños durante al día y un médico de salud mental por cada 12 niños.

La voluntaria era una de las más de 700 en ese momento, cuando Fort Bliss alojó a más de 4,600 niños en carpas militares gigantes con aire acondicionado llenas de literas estilo cuna. El número de niños allí se ha reducido ahora a casi la mitad, a menos de 2,500. La voluntaria dijo que conoció a niños que habían estado allí 54 días. Vio a muchachas burbujeantes ponerse furiosas y calladas y dormir tanto que tuvieron que despertarlas para comer.

Varios tuvieron ataques de pánico después de ver a sus amigos irse para reunirse con sus familias. Un día, se llamaron cuatro veces a las ambulancias, dijo el voluntario. “Los paramédicos entraban en la tienda y se los llevaban en una camilla porque sus manos se contraían, sus cabezas a veces se inclinaban hacia un lado y sus extremidades temblaban y era obvio que estaba muy descontrolado”, dijo.

Los niños pueden llamar a sus familias dos veces por semana.

Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos no comentó específicamente sobre las acusaciones con respecto a los socorristas que tratan a niños que sufren ataques de pánico y otras preocupaciones sobre la seguridad de los menores, pero dijo que la administración estaba trabajando para expandir el espacio recreativo interior, apoyo de salud mental, actividades de bienestar y servicios educativos. El funcionario dijo que los servicios de salud mental y el asesoramiento están disponibles para todos en las instalaciones de emergencia.

El récord de llegadas de niños migrantes ha puesto a prueba a la administración de Biden, con el gobierno de los Estados Unidos recogiendo a casi 60,000 niños que viajaban sin sus padres a través de la frontera mexicana de febrero a mayo.

El objetivo del gobierno es unir a todos los niños de manera segura y rápida con sus padres o patrocinadores, pero se necesita tiempo para realizar una evaluación exhaustiva que incluye entrevistas, verificaciones de antecedentes y, a veces, visitas domiciliarias, dijo el funcionario del gobierno.

La administración ha mantenido que siguió las mejores prácticas cuando abrió 14 sitios de admisión de emergencia esta primavera para responder rápidamente al hacinamiento en las instalaciones de Aduanas y Protección Fronteriza, y dijo que se están realizando mejoras constantemente.

Incluyen la adición de administradores de casos virtuales para ayudar al personal en el terreno a acelerar la liberación de los niños, y los esfuerzos para identificar casos complicados o niños sin parientes o patrocinadores para trasladarlos a instalaciones autorizadas.

El número de niños en los refugios ha caído de un máximo de más de 23,000 a 16,000. Se han cerrado cuatro refugios de emergencia, mientras que se prevé que dos más cierren pronto.

El gobierno ya no anticipa que Fort Bliss necesitará expandirse a 10,000 camas, dijo el funcionario. Los abogados y defensores dicen que el refugio de Fort Bliss debería cerrarse lo antes posible.

Los defensores dicen que se están subutilizando mejores opciones como el centro de convenciones en Long Beach, California, donde los abogados de inmigración se reúnen con los niños con regularidad, y se ha invitado a artistas musicales e instructores de yoga. Una instalación de Pomona, California, alberga a unos 500 niños, pero tiene espacio para más de 2,000. Constantemente ha logrado su objetivo de reunir al 20% de los niños al final de cada semana, dijo Lindsay Toczylowski, directora ejecutiva del Immigrant Defenders Law Center en California.

"Una de las preguntas que tengo es ¿por qué los niños continúan recluidos en lugares como Fort Bliss, donde se informa que las condiciones son tan terribles, cuando hay lugares como Pomona?" ella dijo.

El gobierno dijo que todos los refugios ofrecen atención de salud mental y ha agregado más servicios de salud conductual, espirituales y educativos, incluso en Fort Bliss, que también abrió más espacios recreativos bajo techo.

Aun así, ninguno de los refugios de emergencia puede cuidar adecuadamente a los niños con el trauma de huir de patrias violentas, dijo Leecia Welch, abogada del Centro Nacional para la Ley de la Juventud, una organización sin fines de lucro, que supervisa el cuidado de los niños inmigrantes bajo custodia de Estados Unidos para garantizar que las instalaciones se adhieran. a las condiciones establecidas por un acuerdo judicial de larga data.

“No hay suficiente enfoque en entregar a los niños a sus familias”, dijo Welch, cuyo equipo visitó Fort Bliss el 3 y 4 de junio.

Liberar a los niños bajo custodia de los Estados Unidos se ha vuelto más crítico desde que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó este mes a una agencia estatal que descontinúe las licencias para las instalaciones que albergan a niños migrantes.

Los defensores temen que los refugios puedan cerrarse y resultar en más menores en refugios sin licencia como Fort Bliss. La voluntaria dijo que podía ver el precio que estaba cobrando.

Con más de 900 niñas allí en ese momento, los voluntarios las dividieron en grupos para cuidarlas mejor. Su manada vigiló a más de 25 chicas. Algunos requirieron supervisión individual las 24 horas del día después de mostrar una tendencia a hacerse daño, dijo.

Semanas después de ser admitida en Fort Bliss, una niña tímida de 13 años finalmente recibió un nuevo par de zapatos para reemplazar los andrajosos que usaba cuando salió de Guatemala y caminó durante días, dijo el voluntario.

Cuando los consiguió, los apretó contra su pecho, dijo. El gobierno notificó a los voluntarios el 24 de mayo que ya no eran necesarios porque el contratista había contratado personal suficiente para tener un trabajador por cada 15 niños.

“Sé que esta es una noticia muy perturbadora para muchos de nosotros y que todos tenemos preocupaciones acerca de que los niños sean tratados con humanidad después de que nos vayamos”, decía el correo electrónico, asegurando a los voluntarios que serían despedidos gradualmente.

El contratista, Rapid Deployment Inc., se negó a comentar y remitió las preguntas a la administración.