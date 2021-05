Asesinato de Mollie Tibbetts: encuentran culpable a indocumentado de la muerte de la joven

IOWA CITY, Iowa - Cristhian Bahena Rivera fue encontrado culpable de secuestrar y matar a puñaladas a Mollie Tibbetts, una estudiante universitaria que desapareció mientras corría en Brooklyn, Iowa, el 18 de julio de 2018.

Bahena Rivera, de 26 años y quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado, testificó esta semana en el juicio en su contra y afirmó por primera vez que dos hombres enmascarados eran responsables del crimen, pero lo obligaron a participar.

El hispano, trabajador agrícola e indocumentado, admitió que su automóvil negro era el que se ve en el video de vigilancia que rodeaba a Mollie Tibbetts mientras corría ese 18 de julio de 2018. También reconoció que la joven terminó en el maletero de su automóvil y que escondió su cuerpo en un maizal.

Sin embargo, el joven de nacionalidad mexicana negó que él fuera responsable de haber apuñalado a la joven hasta la muerte.

Bahena Rivera dijo que dos hombres armados que vestían de negro y tenían la cara cubierta con gorros de media aparecieron en su remolque después de que terminó de ducharse esa noche. Los hombres le ordenaron que se subiera a su coche y condujera, y pasaron varias veces junto a Tibbetts mientras ella corría antes de indicarle que se detuviera, dijo.

Bahena Rivera, de 26 años, dijo que un hombre con un cuchillo salió del auto y caminó por el camino rural. El hombre estuvo ausente durante unos 10 minutos cuando el segundo hombre en el asiento trasero del automóvil se puso nervioso y dijo: "Vamos, Jack", afirmó.

El acusado dijo que no conocía las identidades de los hombres, pero sus abogados han tratado de levantar sospechas sobre el novio de Tibbetts, Dalton Jack, quien tuvo una relación de altibajos con ella.

La policía dijo que absolvieron a Jack como sospechoso después de establecer que estaba fuera de la ciudad por motivos de trabajo ese día.

Bahena Rivera dijo que los hombres cargaron el cuerpo de Tibbetts en su maletero, le indicaron que condujera varias millas hasta un área rural, que apagara el auto, esperara unos minutos y se fuera. Dijeron que conocían a su exnovia y a su hija pequeña, y que les harían daño si alguna vez le contaba a alguien lo sucedido, afirmó el acusado.

Bahena Rivera dijo que los hombres se fueron a pie por la carretera y nunca los volvió a ver. Dijo que abrió el baúl unos minutos más tarde y encontró el cuerpo de Tibbetts, que -agregó- era pesado mientras lo llevaba al campo de maíz.

Dijo que cubrió su cuerpo con tallos de maíz porque "no quería que ella estuviera demasiado expuesta al sol", y que luego se fue y nunca planeó volver a hablar de lo que había sucedido.

Bahena Rivera reconoció que no fue sincero cuando los detectives lo interrogaron sobre la desaparición de Tibbitts en agosto de 2018, cuando dijo que se había acercado a Tibbetts mientras ella corría, peleó con ella después de que ella amenazó con llamar a la policía y luego se desmayó.

Dijo que accedió a llevar a los investigadores al cuerpo de Tibbetts ese día porque estaba cansado y quería el interrogatorio. Y dijo que los investigadores le habían instado a "ponerme en la posición de la familia y pensar" cómo se sentiría si su hija estuviera desaparecida.

Bahena Rivera relató que creció en el sur de México y llegó ilegalmente a Estados Unidos después de cumplir 17 años, cruzando un río hacia Texas en una balsa inflable con unas 10 personas más. Inmediatamente se fue a vivir a Iowa, donde se habían establecido los hermanos de su padre, y consiguió un trabajo en unos días ordeñando vacas en una granja lechera, dijo.

Bahena Rivera dijo que nunca había tenido contacto con la policía hasta que los investigadores que investigaban la desaparición de Tibbetts aparecieron en su lugar de trabajo en agosto de 2018.

La mayoría de los expertos legales no esperaban que Bahena Rivera testificara, y su defensa no dio ninguna indicación de que lo haría. Su abogado Chad Frese dijo durante la selección del jurado que tenía un dilema y no sabía si llamar a su cliente como testigo. Dijo que si Bahena Rivera no testificaba, parecería que tenía algo que ocultar, pero que si lo hacía, se podría considerar que estaba tratando de salvarse a sí mismo.

El juicio, que comenzó la semana pasada, se lleva a cabo en el Palacio de Justicia del Condado Scott en Davenport. Bahena Rivera enfrenta cadena perpetua si es declarado culpable.