Adolescente infectada con E. coli por comer hamburguesas sufre insuficiencia renal

En los días previos a que Kamberlyn Bowler enfermara, fue varias veces a McDonald’s para comer su comida favorita: una hamburguesa Quarter Pounder con queso y pepinillos extra. La joven de 15 años, que antes era sana y activa, ahora está hospitalizada y lucha contra una insuficiencia renal, una complicación poco común y potencialmente mortal de la intoxicación por E. coli.

Kamberlyn, de Grand Junction, Colorado, es una de las docenas de personas que dicen que enfermaron después de haber comido hamburguesas Quarter Pounder de McDonald’s. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), al menos 75 personas en 13 estados se infectaron con E. coli después de comer en la cadena de comida rápida. Una persona murió.

McDonald’s dice que la fuente más probable de la contaminación fueron las cebollas cortadas en rodajas que se sirven en sus hamburguesas Quarter Pounder. El gigante de la comida rápida eliminó las cebollas de sus platos del menú. El distribuidor de las cebollas, Taylor Farms, con sede en California, dijo que, si bien no se ha confirmado ningún ingrediente específico como la fuente del brote, "retiró preventivamente" las cebollas amarillas de la instalación de Colorado que distribuía productos a los clientes del servicio de alimentos.

En su primera entrevista sobre su terrible experiencia, Kamberlyn, una estudiante de primer año de secundaria, se secó las lágrimas mientras resumía cómo se han sentido las últimas semanas: "No es divertido", dijo a través de Zoom desde su habitación del hospital el lunes por la tarde.

La madre de Kamberlyn, Brittany Randall, dijo que los síntomas de su hija comenzaron este mes con fiebre y dolor de estómago. Ni Kamberlyn ni Randall estaban demasiado preocupadas al principio.

"Ambos pensamos que solo tenía fiebre, como una gripe o algo así, un virus estomacal", dijo Kamberlyn. "Pero luego comencé a vomitar, a tener diarrea y había sangre, así que me asusté".

Randall llevó a Kamberlyn al médico y luego a la sala de emergencias para algunas exploraciones, que no mostraron nada significativo, dijo. Pero cuando volvió a casa, Kamberlyn no mejoró.

“Creo que fue el sexto día cuando dijo: ‘Algo no está bien. No me siento bien. Necesito volver al hospital’”, dijo Randall.

Esta vez, las pruebas mostraron algo alarmante: Kamberlyn tenía una infección por E. coli tan grave que tenía insuficiencia renal. El 18 de octubre, fue trasladada en avión al Children’s Hospital Colorado, en las afueras de Denver, donde ha permanecido desde entonces.

“Definitivamente ha sido una montaña rusa desde el momento en que llegamos hasta ahora. Todos los días ha habido nuevas pruebas o cosas nuevas que aparecen, o básicamente es ver cómo su cuerpo simplemente no funciona”, dijo Randall.

A Kamberlyn le han diagnosticado síndrome hemolítico urémico asociado a Escherichia coli enterohemorrágica, o SUH, que puede surgir si la bacteria E. coli ataca los riñones. Ha recibido varias rondas de diálisis en el hospital.

Randall dijo que los riñones de su hija están mostrando "algunos signos" de volver a funcionar, pero que no está claro cuál será el alcance del daño permanente.

“No estamos muy seguros de cómo será su vida en el futuro”, dijo. “Probablemente tendrá que hacer otra ronda de diálisis. Esperamos que sea la última, pero tampoco lo sabemos, y no sabemos si habrá problemas en el futuro”.

Kamberlyn y Randall planean demandar a McDonald’s y han contratado a un abogado que ya ha presentado dos demandas en nombre de otros clientes. Pero por ahora, están centrados en la recuperación de Kamberlyn.

Los síntomas de la mayoría de las personas infectadas con E. coli suelen comenzar entre tres y cuatro días después de consumir alimentos contaminados, e incluyen calambres estomacales severos, diarrea y vómitos, según los CDC. La mayoría de las personas infectadas se recuperan sin tratamiento en una semana.

Pero un porcentaje muy pequeño de pacientes (las estimaciones de cuántos varían, y algunos calculan que es tan bajo como el 2%) desarrollan el síndrome urémico hemolítico.

Las personas muy jóvenes o muy mayores son las más susceptibles al síndrome urémico hemolítico, dijo la Dra. Nicole Iovine, epidemióloga jefa del Hospital Shands de UF Health en Florida, que no está tratando a Kamberlyn.

“Es una complicación poco común, pero definitivamente es algo que puede ocurrir. Desafortunadamente, algunas personas terminan con una disminución de la función renal o insuficiencia renal permanente”, dijo.

Antes de contraer E. coli, Kamberlyn no tenía ninguna condición de salud subyacente y hacía ejercicio y jugaba sóftbol con regularidad, todos factores que deberían ayudarla mientras intenta mejorar del síndrome urémico hemolítico, dijo Iovine.

“No es predecible y la salud preexistente del paciente es realmente importante”, dijo.

La experiencia ha sido aterradora para Randall, quien dijo que está agradecida de que Kamberlyn haya reconocido que algo estaba muy mal.

“Si ella hubiera esperado, si yo hubiera esperado más tiempo, no podría estar aquí ahora”, dijo Randall. “Pasó de estar súper sana y sin ningún problema a posiblemente sufrir daño renal durante toda su vida”.

McDonald’s dijo en un correo electrónico que escuchar informes como el de Kamberlyn “es devastador para nosotros”.

“Sabemos que las personas y las familias se han visto significativamente afectadas, y el bienestar de nuestros clientes es muy importante para nosotros”, decía el correo electrónico.

En un video publicado el domingo, el presidente de McDonald’s USA, Joe Erlinger, prometió recuperar la confianza de los clientes.

“En nombre del sistema McDonald’s, quiero que escuchen de mí: Lo sentimos”, dijo en un video publicado el domingo. “Para aquellos clientes afectados, tienen mi compromiso de que, guiados por nuestros valores, solucionaremos esto”.

Ron Simon, un abogado nacional especializado en intoxicaciones alimentarias que representa a Kamberlyn y otras 32 víctimas del brote de E. coli de McDonald’s en 10 estados, dijo que ha recibido cientos de llamadas de personas desde que se difundió la noticia del brote.

“Habrá muchos más casos en este brote que 75”, dijo, refiriéndose al último recuento de casos de los CDC. “Muchos más, sin duda”.

Simon dijo que planea presentar la demanda de Kamberlyn esta semana. De las personas a las que representa, nueve han sido hospitalizadas y otra ha contraído el síndrome urémico hemolítico.

“Esperamos que a través de estas demandas y otras podamos averiguar exactamente dónde se produjo la falla para poder solucionarla y asegurarnos de que no le suceda a nadie más”, dijo.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.