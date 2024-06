De película: YouTuber enfrenta cargos por video de fuegos artificiales lanzados desde helicóptero

Suk Min Choi, que se hace llamar Alex Choi en las redes sociales, fue acusado de poner un artefacto explosivo o incendiario en una aeronave. Los cargos surgen de un video que Choi publicó alrededor del 4 de julio de 2023, titulado "Destruyendo un Lamborghini con fuegos artificiales," según una declaración criminal federal presentada el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Central de California.

Las autoridades dijeron que Choi no obtuvo la aprobación requerida de la Administración Federal de Aviación para filmar el video y que no tenía una licencia o permiso de explosivos de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

En el video de casi 11 minutos, Choi presiona un botón de "disparar misiles" y dos mujeres en un helicóptero en movimiento disparan fuegos artificiales hacia el vehículo deportivo de lujo en el desierto del condado de San Bernardino, dice la declaración jurada.

"Después de filmar lo que parece ser una versión en vivo de una escena ficticia de un videojuego, el video pasa a una mirada detrás de escena de cómo Choi filmó el primer tercio del video", afirma el documento judicial.

Choi, que tiene casi 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube, no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios el jueves. Parece que el video ha sido eliminado desde entonces.

No está claro si Choi tiene un abogado.

En diciembre, un inspector de la FAA notificó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Transporte que el video de Choi estaba siendo investigado.

Los fiscales presentaron una captura de pantalla de "Destruyendo un Lamborghini con fuegos artificiales" en una denuncia penal contra el director del vídeo: Crédito: Tribunal de Distrito de EEUU.

La declaración jurada detalla cómo Choi planeó la filmación del video y viajó a Las Vegas para comprar los fuegos artificiales "ya que son ilegales en California".

"Choi escribió que su idea era hacer un video corto, de un minuto, de un 'helicóptero de ataque disparando misiles (fuegos artificiales estilo mortero) al auto, mientras el auto intenta huir y esquivar los misiles usando bengalas (fuegos artificiales con velas romanas adheridas a la parte trasera del auto'", afirma el documento, citando un correo electrónico escrito por Choi.

La declaración jurada también detalla los mensajes de texto entre Choi y la compañía de cámaras que utilizó para la sesión. En un mensaje a Choi, el remitente escribió una idea sobre cámaras que capturaran "locos parachoques de 360 ​​grados disparados con petardos".

En respuesta, Choi supuestamente escribió que podía "sacar a mi amigo con un helicóptero y colocar cámaras en el helicóptero mientras me persigue."

"Incluso puedo tener a alguien sentado en el helicóptero y hacer que me disparen fuegos artificiales," dijo en otro texto, según la declaración jurada.

Las autoridades federales dijeron que los datos de radar del día de la filmación del video mostraron que el helicóptero salió de un aeropuerto en Pacoima, California, alrededor de la 1:53 p.m. hora local y giró hacia El Mirage Lake, un lago seco en California, donde se filmó el video.

Luego se apagó el transpondedor del helicóptero, según la declaración jurada. El helicóptero reapareció en el radar y voló de regreso al aeropuerto poco antes de las 21:00 horas, dice el documento.

Inicialmente, el piloto le dijo a un inspector de la FAA que no sabía nada sobre el video de El Mirage, según la declaración jurada. En una llamada de seguimiento, dijo a los inspectores que no quería que Choi supiera que estaba hablando con ellos y dijo que "Choi estaba realizando actividades peligrosas que involucraban automóviles y aviones".

En enero, la FAA emitió una orden de emergencia revocando la certificación de piloto privado del piloto, según la declaración jurada.

La FAA también entrevistó a un operador de drones que afirmó que tenía preocupaciones sobre la filmación del video y que "trató de mantenerse alejado y detrás del helicóptero" durante la filmación. El operador del dron dijo que no recordaba a ningún socorrista en el lugar.

Un segundo operador de drones dijo que antes de que comenzara la filmación hubo una "charla de seguridad que describió como espontánea en la que Choi hablaba", según la declaración jurada.

El incidente se produce meses después de que otro YouTuber fuera sentenciado a seis meses de prisión federal después de que intencionalmente estrelló una pequeña aeronave para aumentar las reproducciones de videos como parte de un acuerdo de patrocinio.

Trevor Jacob, de Lompoc, se declaró culpable el año pasado de un cargo de destrucción y ocultamiento con la intención de obstruir una investigación federal. Los fiscales dijeron que Jacob mintió a los investigadores y a un inspector de seguridad de la Administración Federal de Aviación sobre por qué se expulsó de su Taylorcraft BL-65 antes de que se estrellara en noviembre de 2021.

