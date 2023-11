Acusan a pastor que trabajó con jóvenes por décadas de manosear a dos adolescentes

NUEVA YORK -- En un arresto inquietante, un pastor de la Ciudad de Nueva York que trabajó con niños durante décadas fue acusado de manosear a dos adolescentes. La policía cree que puede haber más víctimas.

Leonard Heard fue arrestado en agosto por la presunta conducta contra un par de víctimas de 17 años, según la policía.

Trabajando como pastor de jóvenes y maestro de banda, Heard ha pasado 25 años trabajando con niños principalmente en las secciones de Highbridge y Morrisania en El Bronx.

Heard trabajó como maestro de banda en escuelas parroquiales y públicas, así como pastor de jóvenes en dos iglesias locales donde ocasionalmente llevaba a los feligreses en viajes a Washington, D.C. También fue coordinador de sitio para dos centros comunitarios diferentes.

"Tocar a niños de forma inapropiada, tocamientos forzados, abuso y acoso sexual", alegó la detective de la Policía de Nueva York Carolyn Tully, que dirige la investigación. "Él había estado trabajando en todas estas diferentes capacidades como pastor de jóvenes todavía en la comunidad. Simplemente no me sentaba bien que tal vez alguien no hubiera hablado todavía y quería darles esa plataforma para ello".

Tras múltiples cargos, Heard fue puesto en libertad. Su próxima comparecencia ante el tribunal está prevista para finales de noviembre.

La detective Tully ha estado en la comunidad hablando con antiguos alumnos, empleadores, compañeros de trabajo y consejeros de campamento de Heard. Ella cree que hay otras víctimas.

"La historia de todos debe ser escuchada. Todos merecen tener una plataforma para compartir si algo les hubiera sucedido y estamos aquí para escuchar. Y tenemos grandes grupos de defensa como Safe Horizon", dijo Tully.

El abogado de Heard se negó a comentar.