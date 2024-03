Miembro de la Guardia Nacional firma acuerdo de culpabilidad por una sentencia de 16 años

El miembro de la Guardia Nacional Aérea de North Dighton, Massachusetts, acusado de filtrar secretos militares en línea, llegó este lunes a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales, de acuerdo con reportes de NBC News.

Ahora, los fiscales recomendarán que Jack Teixeira sirva una sentencia de más de 16 años, pague $50,000 en multas y pase tres años de libertad condicional por compartir información sobre la guerra en Ucrania y otros temas delicados en la plataforma de redes sociales "Discord", según una copia del acuerdo presentada públicamente.

Se enfrentaba a 60 años de prisión, si era declarado culpable, y a una multa de hasta $1.5 millones.

Con su declaración de culpabilidad el lunes, el analista legal de nuestra cadena hermana NBC10 Boston, Michael Coyne, dijo que las pautas de sentencia le darán crédito a Teixeira por su cooperación, pero que en última instancia dependerá del juez decidir cuánto durará su sentencia.

"Tuvo que examinar detenidamente las pruebas, él y sus abogados, y darse cuenta de que la probabilidad de declararlo inocente era baja, por lo que, al final del día, cualquier cosa que pueda sacar de un acuerdo de culpabilidad es probablemente mejor que lo que habría obtenido si hubiera ido a juicio, hubiera perdido y hubiera sido condenado", dijo Coyne.

Jack Teixeira, miembro de 21 años del ala de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts, está acusado de filtrar información que publicitaba posibles vulnerabilidades en las capacidades de defensa aérea de Ucrania.

Teixeira, de 22 años, había estado trabajando en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Otis en Cape Cod desde 2019. Fue arrestado por el FBI en abril pasado en su casa de Dighton.

La filtración llevó al Pentágono a reforzar los controles para salvaguardar la información clasificada, y la Fuerza Aérea disciplinó a 15 miembros del personal cuando su inspector general descubrió el año pasado que varios funcionarios no tomaron intencionalmente las medidas requeridas sobre el comportamiento sospechoso de Teixeira.

Teixeira fue acusado de seis cargos de "retención y transmisión intencional de información de defensa nacional" y anteriormente se había declarado inocente. Cada cargo se castiga con hasta 10 años de prisión.

El año pasado, un juez ordenó a Teixeira permanecer tras las rejas mientras espera el juicio después de que los fiscales revelaran que tenía un historial de retórica violenta y advirtieran que los adversarios estadounidenses que podrían estar interesados ​​en extraer información de Teixeira podrían ayudarlo a escapar.

Teixeira permanece en la Guardia Nacional Aérea sin recibir remuneración, dijo la Fuerza Aérea.

Teixeira era parte del Ala 102 de Inteligencia en la Base de la Guardia Nacional Aérea de Otis en Massachusetts cuando las autoridades dicen que recopiló ilegalmente secretos militares y los compartió con otros usuarios en Discord, una plataforma de redes sociales popular entre las personas que juegan juegos en línea. Teixeira trabajó como “especialista en sistemas de transporte cibernético”, esencialmente un especialista en TI responsable de las redes de comunicaciones militares.

Las autoridades dijeron que primero escribió documentos clasificados a los que accedió y luego comenzó a compartir fotografías de archivos que llevaban marcas SECRETO y MÁXIMO SECRETO. La filtración expuso al mundo evaluaciones secretas y sin adornos de la guerra de Rusia en Ucrania, las capacidades y los intereses geopolíticos de otras naciones y otras cuestiones de seguridad nacional.

Los fiscales han dicho poco sobre el presunto motivo. Pero los miembros del grupo Discord describieron a Teixeira como alguien que buscaba presumir, en lugar de estar motivado por el deseo de informar al público sobre las operaciones militares estadounidenses o influir en la política estadounidense.

Los fiscales han dicho que Teixeira continuó filtrando secretos gubernamentales incluso después de que sus superiores le advirtieran sobre el mal manejo y la visualización inadecuada de información clasificada. En un caso, se vio a Teixeira tomando notas sobre información de inteligencia y guardándolas en su bolsillo.

El inspector general de la Fuerza Aérea descubrió que los miembros “intencionalmente no informaron todos los detalles” de la búsqueda de inteligencia no autorizada de Teixeira porque pensaron que los funcionarios de seguridad podrían reaccionar exageradamente. Por ejemplo, aunque Teixeira fue confrontado por la nota, no hubo seguimiento para garantizar que la nota había sido destruida y el incidente no fue reportado a los agentes de seguridad.

No fue hasta un incidente en enero de 2023 que se notificó a los funcionarios de seguridad correspondientes, pero ni siquiera entonces se informó a los funcionarios de seguridad sobre el alcance total de las violaciones.

The Associated Press contribuyó a este artículo.