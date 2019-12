El siguiente contenido ha sido creado en colaboración con City Colleges of Chicago. No refleja el trabajo o las opiniones del equipo editorial de Telemundo Chicago. Para más información sobre City Colleges of Chicago, oprime aquí.

Un colegio comunitario, o community college, es una excelente manera de lograr una educación de calidad a un precio asequible. En el 2018, casi el 81% de los estadounidenses encuestados dijo que los colegios comunitarios realmente valen lo que cuestan, según una encuesta del grupo de expertos sin afiliación política New America.

La asequibilidad es solo una de las ventajas de inscribirse en un colegio comunitario. A continuación te damos las 8 razones por las que asistir a un community college es tu mejor opción.

Ahorrar dinero.

Los colegios comunitarios son la opción menos costosa para una educación postsecundaria. Asistir a uno puede ahorrarte miles de dólares, ya sea que obtengas un certificado o completes un programa asociado y transfieras tus créditos a una universidad de cuatro años. Una opción son los City Colleges of Chicago, el sistema de colegios comunitarios más grande de Illinois y uno de los más grandes de Estados Unidos.

Aspirar a una educación de calidad.

Una educación menos costosa no significa de menor calidad. Los colegios comunitarios ofrecen las mismas experiencias que cualquier otra escuela. De hecho, muchos tienen asociaciones con universidades de cuatro años, lo que permite a los estudiantes transferir fácilmente créditos entre instituciones. Estos convenios brindan a los estudiantes lo mejor de ambos mundos.

Mantener la flexibilidad horaria.

Los colegios comunitarios son a menudo más flexibles en cuestión de horarios que las universidades de cuatro años. Muchos ofrecen una mayor cantidad de clases nocturnas, lo que permite trabajar durante el día y continuar la educación por la noche. También tomar una mayor cantidad de cursos en línea y completar las tareas desde cualquier lugar que tenga conexión de internet.

Disfrutar de atención personalizada.

Los colegios comunitarios tienden a tener clases más pequeñas, especialmente para cursos de educación general. y requisitos previos similares. Si bien, los salones de muchas universidades de cuatro años pueden congregar entre 100 y 300 estudiantes, el tamaño de los grupos en los colegios comunitarios generalmente alcanza un máximo de 25 estudiantes. Esto significa que puedes recibir una atención más personalizada. Tus maestros pueden convertirse en mentores, incluso amigos, en lugar de simples instructores.

Unirte más rápido a la fuerza laboral.

Los colegios comunitarios te ofrecen credenciales que puedes obtener en tan solo un semestre, lo que te permite comenzar una carrera profesional rapidamente. Los certificados en atención médica, manufactura y tecnología, entre otros, pueden llevarte de las aulas a un empleo en muy poco tiempo. Incluso un título de asociado, que toma un mínimo de dos años para obtenerlo, te prepara para una carrera a un ritmo más rápido que el de una universidad.

Explorar opciones.

Alternativamente, puedes gastar menos dinero explorando tus opciones en un colegio comunitario que en una universidad. Según una investigación del Centro Nacional de Estadísticas de Educación, los estudiantes que buscan un título universitario tienden a cambiar su especialidad antes de graduarse en un porcentaje mayor que los estudiantes de un colegio comunitario. Además, Gallup asegura que más del 36% de los graduados cambiarían su campo de estudio si tuvieran la opción.

Los colegios comunitarios pueden evitar la perdida de dinero en la que se incurre al cambiar de carrera. Además, el colegio comunitario te ayuda a no arrepentirte de tus elecciones educativas. Su menor costo te permite tomar clases en distintos campos y encontrar algo que realmente te guste con menos riesgo financiero.

Aumentar tu promedio escolar.

El colegio comunitario ofrece la oportunidad de mejorar tus calificaciones y aumentar la probabilidad de ingreso a una universidad de cuatro años. Las escuelas de inscripción abierta, como City Colleges, te brindan la oportunidad de aumentar tu GPA si tu desempeño no fue tan bueno como hubieras querido en la escuela secundaria. Un mejor GPA en un colegio comunitario puede eclipsar a uno pobre en la escuela secundaria, lo que te da más posibilidades de impresionar al personal de admisiones en una institución de cuatro años. Después de todo, tal mejora muestra que trabajaste duro y que tomas en serio tu educación, lo que te convierte en el tipo exacto de estudiante que las universidades quieren reclutar.

Asegurar tu futuro.

El mundo de la educación y el mercado laboral evolucionan rápidamente, y los colegios comunitarios crecen junto con ellos. Muchas de estas instituciones ofrecen opciones innovadoras de grado y tecnologías de punta para preparar mejor a los estudiantes no solo para las carreras de hoy, sino también para las necesidades del mañana.

