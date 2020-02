Empleado de Walmart dice que lo despidieron por bajarle el precio a un producto

Chad Willougby, quien trabajó durante cinco años en la tienda Walmart de Taylorsville, Utah, fue despedido por supuestamente bajar el precio de un producto con el objetivo de "ayudar a un cliente".

Willougby, de quien la comunidad dice irradiaba alegría, entusiasmo y buena educación en el supermercado, habló con Telemundo Utah sobre su polémico despido.

"Simplemente le estaba dando a un cliente el precio de un artículo porque no lo tenía. Me encargué de darle a la persona el precio más bajo. Pero debí haber llamado a un gerente para informarle y me despidieron porque dijeron que estaba haciéndole perder dinero a Walmart y no era ético”, dijo Willougby.

Sin embargo, Chad Willougby no justifica su acción y no está molesto por su despido. “Fui despedido, pero sabes que debes ser positivo sin importar lo que la vida te ofrezca”, dijo Willougby.

Este despido generó molestia entre algunos clientes que lo consideraban un buen empleado bastante conocido por los compradores del supermercado.

Carolyn Gilchrist, residente de Salt Lake dijo “es ridículo, no puedo creer que lo hayan despedido por lo que hizo y lo dejen ir porque él está mejorando el día de las personas”.

Otros jóvenes que frecuentan esta tienda aseguraron que solo iban a ese Walmart para interactuar con Chad.

“Solo quiero ayudarlo, él ha sido tan amable con todos y creo que todos deberíamos ser amables y ayudarle”, dijo Jairon Wallace, quien creó una campaña de recolección de dinero.