Trump habla con Telemundo sobre inmigración, economía y las elecciones

ARIZONA- El expresidente Donald Trump llegó este jueves a Tucson con la mira en ampliar sus discursos sobre inmigración y economía en la continuación de su campana a la presidencia, luego del primer debate con la vicepresidente Kamala Harris en Filadelfia.

Antes de iniciar su mitin en el Tucson Music Hall, Trump habló en exclusiva con Telemundo Arizona sobre inmigración y el flujo migratorio en la frontera entre México y Estados Unidos.

Al llegar a Tucson, el expresidente Trump explicó la decisión que tomó de no tener más debates con la vicepresidenta Kamala Harris.

“No creemos que sea necesario, ganamos los dos debates. tuvimos uno contra Joe y tuvimos otro el otro día, ambos fueron exitosos. Mis números en las encuestas subieron desde ese día y hablamos de todo”.

“No creo que ellos quieran tampoco en este momento estoy enfocado en recorrer el país. honestamente ella debería salir y recorrer el país completo en lugar de estar pensando en debates. tuvimos dos debates, dos muy buenos debates en los que ya hablamos de todo”, añadió Trump.

Al preguntarle sobre sobre la afirmación que hizo en el debate presidencial sobre migrantes que comen perros y gatos en la ciudad de Springfield, Ohio, Trump detalló sus razones.

“Son historias que nos han llegado, vienen de la televisión, gatos, perros, mascotas, han sido tomados por los migrantes y es una vergüenza, es muy triste”, aseveró.

“Más allá de eso, 20 mil migrantes se han mudado a nuestra comunidad y esa gente ha hecho mucho daño y la comunidad no está contenta y no queremos que eso pase en Arizona y va a pasar, a menos que los republicanos ganen. Han venido por millones, terroristas, de prisiones, de instituciones mentales. no podemos dejar que eso pase, es algo malo para el país. Lo escuché de autoridades locales, pero lo leí también de los periódicos” aseguró.

También habló de la importancia que tendrá Arizona en las elecciones de noviembre.

“Arizona es un factor decisivo para ganar, es un gran lugar y me ha ido bien aquí. Tuve dos grandes elecciones, incluso mejor en la segunda oportunidad que en la primera. Es un muy buen lugar para mí. He traído muchos negocios a este estado. Hemos recomendado mucho trabajo de defensa para que vengan aquí y han venido. tengo muchos amigos que viven aquí”.

Inmigración

Sobre inmigración Trump reiteró las acciones de seguridad que realizaría en la frontera.

“Vamos a ir por los criminales, tu no quieres eso, nosotros no queremos eso. yo no quiero eso y comenzaremos por ahí. Vienen de instituciones mentales, de cárceles. tenemos una cifra récord de terroristas viniendo a nuestro país. números nunca vistos y los queremos fuera y también todos en Arizona”.

“Queremos fronteras más fuertes, que la gente que venga a nuestro país venga den forma legal. También es lo que quieren todos y nos va muy bien con la población hispana, cifras récords. Ningún republicano ha tenido números así. queremos cuidar a la comunidad hispana y a todos en este país. Creo que tienen una crisis en Arizona. están viniendo muchas personas con problemas de muchas partes”.

Economía y tasas de interés

El expresidente comparó su propuesta en materia económica con la de la vicepresidente Kamala Harris.

Tengo un plan mucho mejor. Haremos que bajen las tasas de interés para que las personas puedan comprar casas de nuevo, que tengan dinero, que ahora no tienen. Conmigo las tasas de interés eran de 2%, dos puntos uno, dos puntos dos y ahora es de 10 % y no puedes obtener el dinero. puedes obtener un subsidio, pero igual no puedes comprar una casa”.

Aseguró que de ganar la elección lo que haría es reducir los precios de las casas entre un 40 y un 50%. “Ellos tienen grandes regulaciones y eso dispara los precios de las casas”, añadió.

Mira aquí la entrevista completa

El expresidente Donald Trump habló con Telemundo Arizona en una entrevista exclusiva antes de su mitin del jueves.

“Vamos a obtener una gran victoria”

Respecto a los resultados de los comicios en noviembre, Trump se expresó optimista sobre lo hecho en su campana hasta el momento.

“Creo que vamos a obtener una gran victoria y siempre que los resultados sean honestos, los vamos a aceptar. parece que estamos arriba en las encuestas. El gobernador Doug Ducey ha sido lo suficientemente bueno para darnos su apoyo. No he hablado con él, pero escribió una bella carta apoyándonos. es muy bueno tener ese gran apoyo”.

Aborto, un tema clave en las elecciones

Previo a su llegada a Tucson. Trump dio a conocer uno de los mensajes que lo muestra atribuyéndose el mérito de que la Corte Suprema revocara en 2022 el fallo Roe v. Wade, que había garantizado el derecho nacional al aborto durante cinco décadas, y en su lugar delegando el asunto en los estados, muchos de los cuales han instituido restricciones o prohibiciones absolutas desde entonces.

“Hice un gran servicio al hacerlo”, dijo Trump. “Se necesitó coraje para hacerlo, y la Corte Suprema tuvo un gran coraje al hacerlo”.

Decenas de simpatizantes de Trump formaron una larga fila en espera de entrar al evento en Tucson. Con banderas en mano y ropa alusiva a la leyenda Make America Great Again (MAGA) arizonenses en lo que será la segunda visita en un mes a uno de los estados clave en las elecciones generales de noviembre.