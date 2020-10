“Se siente bien”: Shaquille O’Neal confiesa que esta es la primera vez que vota en elecciones

NUEVA YORK - El exjugador estrella de la NBA Shaquille O'Neal confesó que nunca en su vida había ejercido el derecho al voto, pero que en esta ocasión ya emitió su boleta para las elecciones presidenciales del próximo 3 de noviembre.

Durante el episodio del miércoles de "The Big Podcast with Shaq", el exjugador reveló que finalmente emitió su voto para las elecciones presidenciales de 2020.

"Voté por primera vez y se siente bien", reveló O'Neal, y señaló que recientemente presentó su boleta de voto ausente.

Sorprendido al escuchar la confesión, el coanfitrión John Kincade, exclamó: "¡No puedo creerlo!"

O'Neal dijo que un factor importante para emitir su voto este año fue que se había involucrado más en varias campañas de votación.

"Siempre me gusta ser honesto en mi podcast. Nunca antes había votado, Estados Unidos. Pero ahora estoy haciendo todas estas campañas de votación, y sabes que una cosa que nunca me gusta hacer es ser un hipócrita", dijo.

El deportista no reveló por quién votó.

En Estados Unidos, el que obtiene el mayor número de votos en una elección presidencial no necesariamente gana.

El presidente Donald Trump trata de ser reelegido para un segundo periodo como mandatario, y Joe Biden, candidato demócrata, intenta ganar la presidencia.

O'Neal también expresó que no tenía "excusa" por no haber votado en elecciones anteriores y que sabía que podría ser motivo de burla por admitir su historial de votaciones.

Cuando se le preguntó porqué nunca había votado, dijo que en parte porque "nunca he entendido el sistema de colegios electorales".

Hay tres formas de votar en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Como ejemplo mencionó las elecciones de 2016, citando que la entonces nominada demócrata Hillary Clinton ganó el voto popular pero aun así perdió ante Trump.

"Te van a enterrar por esto", dijo Kincade. "Sin embargo, me alegra que hayas votado. Eso es increíble. Fuiste muy honesto". Agregó que "No puedo creer que no hayas votado por Obama".

Recientemente, la leyenda del baloncesto se asoció con la estrella de los Celtics de Boston Jayson Tatum para lanzar el desafío #MyStartingFive. La iniciativa espera alentar a las personas a nominar a cinco amigos en las redes sociales y recordarles que voten.

O'Neal también se asoció con la exprimera dama Michelle Obama en su iniciativa de votación, When We All Vote (Cuando todos votamos).

Con las elecciones a menos de un mes, O'Neal ha seguido animando a la gente a salir a votar. "Nunca ha sido más importante ejercer su derecho al voto", escribió O'Neal el martes.