Quién es Jason Palmer, el único que le ganó a Biden en una contienda el Supermartes

Jason Palmer, un experto en tecnología educativa y exmiembro del personal de la Fundación Bill y Melinda Gates, ganó el martes los caucuses demócratas en Samoa Americana, según proyecta NBC News.

Palmer obtuvo 51 votos, a pesar de no haber visitado nunca el territorio, mientras que el presidente Joe Biden obtuvo 40 votos.

"Nunca se puede esperar vencer a un presidente en ejercicio, pero amo al pueblo de Samoa Americana, y han sido maravillosos conmigo el mes pasado", dijo Palmer a NBC News después de su victoria.

Palmer, una figura en gran parte desconocida antes del martes, dijo que celebró cuatro eventos de campaña virtuales en Samoa Americana en los últimos días y que ganó varios cientos de votos en las primarias demócratas de New Hampshire y Nevada este año.

Palmer también estuvo en la boleta electoral en Colorado y Vermont el martes, y dijo que está en la boleta electoral en 16 estados y territorios en este ciclo.

Está mirando hacia Arizona, donde, dijo, pronto dará a conocer su plan para resolver la “crisis migratoria”.

Palmer agregó que su objetivo es reunir tantos delegados como sea posible para poder influir en la convención para que la educación sea una prioridad máxima en esta elección.

Cuando se le preguntó si apoyaría a Biden si fuera el eventual nominado, Palmer dijo que si no obtiene la nominación, "apoyaré al candidato demócrata a la presidencia. Pero tengo la esperanza de que Joe Biden se haga a un lado para la próxima generación de líderes”.

Palmer dijo que hay otros grandes líderes en el Partido Demócrata más cercanos a su edad (52) listos para dar un paso al frente y liderar y que tienen muchas más posibilidades de vencer a Donald Trump en el otoño.

Dijo que esos líderes podrían ser él mismo o gobernadores demócratas. Gretchen Whitmer de Michigan, Jared Polis de Colorado o Gavin Newsom de California.

Ambos se acercan a las nominaciones partidarias tras las primarias y caucuses.

Aunque su victoria en territorio estadounidense fue una sorpresa, las primarias no siempre han predicho al eventual nominado.

En 2020, el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, ganó los caucuses demócratas del territorio, obteniendo cuatro delegados para la Convención Nacional Demócrata, mientras que la representante Tulsi Gabbard de Hawaii quedó en segundo lugar, obteniendo dos delegados para la convención.

En 2016, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, ganó en Samoa Estadounidense y también obtuvo la nominación demócrata. Clinton también ganó en 2008, aunque no obtuvo la nominación demócrata.

Los caucuses demócratas de Samoa Americana generalmente tienen una baja participación. Noventa y una personas votaron el martes, mientras que más de 300 votaron en la contienda de 2020, en la que participaron 10 candidatos. En 2016, más de 200 personas votaron en el caucus demócrata.

Según la página de Facebook del Partido Demócrata de Samoa Estadounidense, los caucuses se llevan a cabo en un lugar, en el Departamento de Asuntos de la Juventud y la Mujer en Tafuna, donde los votantes emiten sus votos como en una elección primaria o general tradicional.

Sin embargo, las elecciones de nominación organizadas por partidos son una de las únicas formas que tienen los votantes de Samoa Americana de participar en las elecciones presidenciales.

Sólo los votantes elegibles en los 50 estados podrán votar en las elecciones generales de noviembre, excluyendo a los votantes de Samoa Americana y otros territorios estadounidenses.

Cuando se le preguntó en diciembre por qué decidió postularse para presidente, Palmer dijo a Inside Higher Education que la razón más importante era “todos los informes sobre jóvenes que se sienten impotentes y desesperados, una sensación general de que los mayores problemas de nuestra era no se están abordando”.

Añadió: “Cuando la educación o la preparación laboral surgen en nuestro debate nacional, se trata de la teoría crítica de la raza y los baños para personas transgénero, no de habilidades, aprendizajes, credenciales o trabajos de calidad del siglo XXI. Esto no es aceptable. No permitiré que los Estados Unidos de América se hunda en un abismo de ignorancia, no bajo mi mandato”.

Si bien Palmer ganará varios delegados para la Convención Nacional Demócrata el martes, es poco probable que tenga algún tipo de camino sólido hacia la nominación presidencial.

Según informes de la Comisión Federal Electoral, Palmer ha recaudado $570,000 para su campaña, pero más de $530,000 provinieron de un préstamo personal del candidato.

Un asistente de campaña de Biden dijo a NBC News el martes que no sabía quién era Palmer.

Biden lidera la carrera con 1,417 delegados. Ningún otro candidato del lado demócrata había conseguido delegados antes del Supermartes, aunque "no comprometidos" obtuvo dos delegados en Michigan después de que el 13% de los votantes primarios demócratas votaron "no comprometidos", en lugar de seleccionar un candidato, en protesta por el enfoque de Biden por la guerra de Israel contra Hamas.