“No me pagaron nada, nunca”: dijo Oprah Winfrey sobre su apoyo a Kamala Harris

Oprah Winfrey negó haber recibido un millón de dólares de parte de la campaña de la vicepresidenta estadounidense, Kamala Harris, pese a un informe que señala que su productora había recibido dicha cantidad para apoyar a la candidata demócrata en las presidenciales del 5 de noviembre.

"¿Es verdad que le pagaron un millón de dólares para apoyar a Kamala?", le preguntaron cuando caminaba por la calle. "No es cierto, no me pagaron nada, nunca", dijo la presentadora en un video grabado la tarde del lunes y del que este martes se hicieron eco los medios nacionales.

Sus declaraciones llegan después de que un informe del medio Washington Examiner afirmara que Harpo Productions, liderada por la comunicadora, había recibido la suma para organizar un evento en línea en apoyo a la candidata en septiembre.

"Oprah Winfrey no recibió ningún pago personal durante la campaña ni recibió ningún pago de Harpo", dijo el estudio a través de un comunicado dirigido a la revista especializada Variety y en el que también afirmaba que la campaña solo había pagado los costos de producción del acto, que llevaba por nombre 'Unite for America'.

Según Washington Examiner, la campaña de Harris batió récord de recaudación al obtener 1,000 millones de dólares en apenas tres meses, y de ese dinero 15 millones fueron destinados a la producción de eventos.

La Comisión de Elecciones Federales, encargada de hacer cumplir la ley de financiamiento de campañas en los comicios federales de EEUU, guarda en sus registros dos pagos de 500,000 dólares para Harpo Productions INC.

Winfrey fue muy cercana a la campaña demócrata durante todo el ciclo electoral. La entrevistadora pidió a los votantes indecisos que se decantaran por Harris en su aparición durante la Convención Demócrata de agosto, y un día antes de las elecciones acompañó a la vicepresidenta en su mitin en Filadelfia.