Lo que debe y no debe hacer al votar en Illinois el día de las elecciones

Hola, Illinois: el día de las elecciones está aquí. Y es hora de votar.

Ya sea que esta sea su primera o cuadragésima vez que vota en Illinois, repasemos algunos de los que se puede “hacer” y “no hacer” antes de ingresar a la urna electoral el 8 de noviembre.

Lleve una identificación: si se está registrando para votar o necesita cambiar su dirección

Si está aprovechando el registro del período de gracia, debe traer dos formas de identificación, una con su dirección, como una factura de servicios públicos, estado de cuenta bancario, talón de pago, etc.

Si ya está registrado para votar en su dirección actual, no necesita una identificación con foto emitida por el gobierno para votar según la ley de Illinois. Pero puede ser útil traer uno en caso de que surjan preguntas sobre el registro, la dirección, la firma o más durante el proceso de votación.

Si no está seguro de si está o no registrado para votar en Illinois, puede verificar aquí ingresando su nombre, dirección y fecha de nacimiento. Para registrarse para votar en Illinois, debe ser ciudadano estadounidense, tener 18 años para la fecha de las elecciones generales y no estar cumpliendo una sentencia en una institución penal debido a una condena penal.

Si aún no estás registrado, no es demasiado tarde.

Si bien la fecha límite para registrarse en línea fue el 23 de octubre, aún puede aprovechar el período de gracia para registrarse en persona durante la votación anticipada o en su lugar de votación el día de las elecciones. Para hacerlo, debe traer dos formas de identificación, una con su dirección actual (como una factura de servicios públicos) y estar preparado para emitir su voto al mismo tiempo.

Si se mudó desde la última vez que votó, también puede usar el registro del período de gracia para actualizar su registro a su dirección actual. Puede encontrar una lista completa de ubicaciones donde puede aprovechar el período de gracia para registrarse aquí.

No se tome una selfie con la boleta

En Illinois, la ley estatal prohíbe las selfies con boletas. Es un delito grave marcar su boleta para que otra persona pueda ver cómo votó, lo que conlleva una posible sentencia de prisión de uno a tres años.

Los funcionarios electorales estatales han dicho durante mucho tiempo que es “poco probable” que alguien sea procesado por una selfie con la boleta electoral, pero debe ir a lo seguro y tomar una foto de su calcomanía “Yo voté” o posar junto al letrero del lugar de votación.

Sí puede llevar notas a la cabina de votación

Se le permite legalmente traer materiales escritos o impresos a la cabina de votación para ayudarlo. Esto incluye artículos en su teléfono.

No se salga de la fila, incluso si las urnas han cerrado

Las urnas abren a las 6 a.m. en todo el estado y permanecerán abiertas hasta las 7 p. m.

Pero recuerde: si está EN LÍNEA cuando cierren las urnas, ¡todavía puede votar! Entonces, si se apresura a llegar a su lugar de votación en el último minuto, no se preocupe si ve una línea, y no permita que nadie intente disuadirlo de emitir su voto.

Sí puede pedir ayuda si la necesita

Múltiples trabajadores electorales están en el sitio en cada lugar de votación para ayudar a los votantes con las preguntas que surjan. También lo ayudarán a indicarle cómo enviar su boleta.

Si bien millones de personas emitirán sus votos sin ningún problema, algunos pueden verse cuestionados en cuanto a su elegibilidad para votar, experimentar intimidación de votantes o tener problemas en su lugar de votación.

Si tiene algún problema o simplemente tiene preguntas sobre el proceso, le recomendamos que llame a las líneas directas de Protección Electoral al:

1-866-NUESTRO-VOTO (1-866-687-8683): ​​inglés

1-888-VE-Y-VOTA (1-888-839-8682): español/inglés

1-888-API-VOTE (1-888-274-8683): ​​idiomas asiáticos/inglés

1-844-YallaUS (1-844-925-5287): árabe/inglés

La línea directa está a cargo de una coalición no partidista de más de 100 organizaciones, dirigida por el Comité de Abogados por los Derechos Civiles Bajo la Ley.

No use ropa relacionada con partidos políticos ni campañas políticas

De acuerdo con la Junta Estatal de Elecciones, es posible que se requiera que los residentes que usen ropa o material relacionado con la campaña se los quiten o los cubran mientras votan. No se pueden exhibir letreros ni folletos de campaña.

Preste atención a los resultados

La cobertura en vivo del día de las elecciones se transmitirá en Telemundo Chicago y NBC 5 durante toda la noche y puede seguir de cerca los resultados electorales en vivo aquí mismo en TelemundoChicago.com o a través de la aplicación Telemundo Chicago, donde puede activar las notificaciones para ser el primero en saber sobre los ganadores de las contiendas más importantes.