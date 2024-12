Lara Trump dejará su cargo como copresidenta del Comité Nacional Republicano

Lara Trump, la nuera del presidente electo Donald Trump, anunció el domingo por la noche que dejará su cargo como copresidenta del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés) en medio de crecientes especulaciones de que podría ser elegida para ocupar una vacante futura en el Senado.

Trump, quien se convirtió en copresidenta del RNC en marzo con el apoyo de su suegro, dijo el domingo en X que tiene la intención de dejar su cargo en la próxima reunión del RNC después de completar sus tres objetivos para la organización.

"En el RNC teníamos tres objetivos distintos: 1) superar todos los récords de recaudación de fondos, 2) construir el mayor ejército de abogados y observadores electorales para garantizar la integridad de las elecciones y 3) lograr que millones de estadounidenses y votantes de bajos ingresos acudan a las urnas durante la votación anticipada. Logramos las tres cosas", escribió en la publicación.

El RNC no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios a última hora del domingo.

El nombre de Trump ha sido mencionado como posible reemplazo del senador republicano Marco Rubio, de Florida, a quien el presidente electo ha dicho que nominará para ser secretario de Estado. Varios aliados de la familia Trump la han nombrado como alguien a quien les gustaría ver ocupando el puesto, y ella misma no ha rechazado la posibilidad.

"Si me eligen para desempeñar otro cargo, realmente sería un honor para mí", dijo a Fox News el mes pasado. "Todavía no me lo han pedido, pero sin duda lo consideraría seriamente si me lo presentaran".

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, un ex rival político que compitió contra Donald Trump en las primarias presidenciales republicanas de 2024, tendrá la oportunidad de elegir al sustituto de Rubio. Según se informa, DeSantis también está siendo considerado como sustituto de Pete Hegseth, la controvertida elección para secretario de Defensa. Una fuente dijo a NBC News la semana pasada que el presidente electo y DeSantis hablaron directamente sobre el tema.

"Trump habló con el gobernador y quiere que lo haga", dijo una fuente familiarizada con la conversación.

NBC News informó la semana pasada que la nominación de Hegseth está en peligro porque hasta seis senadores republicanos están vacilando en su apoyo a él en medio de acusaciones de consumo de alcohol e informes sobre su trato a las mujeres.

Hegseth, que ha prometido no retirarse como candidato de Trump, ha negado que maltratara a las mujeres y ha dicho que el encuentro con la mujer que lo acusó de agresión sexual, con quien luego llegó a un acuerdo no revelado, fue consensual. No respondió cuando se le preguntó sobre las acusaciones de consumo de alcohol el martes por la noche.