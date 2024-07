Kamala Harris ¿se queda con los delegados de Biden?

La situación en la que se encuentran los demócratas no tiene precedentes en la historia presidencial moderna: un partido importante que presuntamente decide abandonar la carrera en el verano anterior a las elecciones antes de la nominación oficial.

Pero la buena noticia para los demócratas es que, como en la mayoría de los casos, ya existe una regla para eso.

Existen procedimientos establecidos en las reglas del Partido Demócrata, las leyes de financiamiento de campañas y el código estatal para regir la mayoría de las cuestiones clave que enfrentan los demócratas y el país en este momento.

¿BIDEN NECESITA LIBERAR A SUS DELEGADOS? NO

La única orden para los delegados según las reglas actuales de la convención es "reflejar con toda buena conciencia los sentimientos de quienes los eligieron".

Después de un proceso primario en el que Biden ganó prácticamente todas las contiendas y no enfrentó ninguna oposición real, esos "sentimientos" eran fáciles de predecir. Eso significa que esos delegados demócratas pueden hacer lo que quieran.

Sin embargo, la campaña de Biden jugó un papel importante en la elección de los delegados y en la elección de sus partidarios por su lealtad. Por lo tanto, es probable que el respaldo de Biden a Harris tenga cierta influencia sobre estos miembros. Pero no es una directiva.



¿HARRIS OBTIENE A SUS CANDIDATOS AUTOMÁTICAMENTE? NO

Como los delegados no están oficialmente obligados, no existe ningún mecanismo que le dé a Harris el control sobre ellos. Tiene que ganárselos a la antigua usanza: convencerlos de que la apoyen.

Hasta ahora, un puñado de delegaciones estatales la respaldan, junto con la mayoría de los dirigentes del partido estatal. Pero depende de cada individuo cuándo emitir su voto, no de una directiva del liderazgo del partido.

¿PODRÁ HARRIS APODERARSE DE LAS ARCAS DE LA CAMPAÑA BIDEN? ELLA ACABA DE HACERLO

La campaña presidencial, la entidad oficialmente conocida como Biden for President, presentó la documentación cambiando el nombre de su organización a Harris para presidenta con Kamala Harris como candidata autorizada.

Si bien la situación nunca ha surgido en la historia moderna y la ley no ha sido probada, la mayoría de los expertos en finanzas de campaña creen que Harris tiene derecho a la cuenta bancaria de la campaña de Biden, que finalizó junio con casi 96 millones de dólares en el banco.

El nombre de Harris había aparecido en todas las presentaciones anteriores, ya que ella y Biden compartían una cuenta de campaña, lo que lleva a la mayoría a creer que ella puede hacerse cargo de ella sin ningún problema.

Entre quienes apoyan la opinión de que Harris tiene derecho al dinero se encuentran el presidente del Campaign Legal Center, Trevor Potter (ex presidente republicano de la FEC que sirvió como asesor de las campañas presidenciales del difunto senador republicano John McCain), Hans A. von Spakovsky, un investigador jurídico senior de The Heritage Foundation, y Dara Lindenbaum, comisionada en funciones de la FEC que a menudo actúa como voto decisivo.

Es posible que alguien intente argumentar que ella no debería tener el derecho. Pero la conclusión es: simplemente lo hizo, y la mayoría de los expertos creen que está a salvo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ben Kamisar y Alex Seitz-Wald para nuestra cadena hermana NBC News.