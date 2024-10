Diario USA Today, tercer medio nacional que no respaldará candidato a la presidencia

NUEVA YORK - El periódico Usa Today, el cuarto más grande en EEUU, no apoyará a ningún candidato a la presidencia para las elecciones del 5 de noviembre, y en su lugar, se centrará en brindar a sus lectores "los hechos que importan y la información confiable que necesitan para tomar decisiones informadas” para emitir su voto.

De esta forma, seguirá los pasos de The Washington Post y Los Ángeles Times de no apoyar a ningún candidato a la Casa Blanca, lo que contrasta con hace cuatro años cuando rompió con una tradición de décadas para apoyar al demócrata y actual presidente, Joe Biden, señala The Daily Beast.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Chicago aquí.

En un editorial de ese entonces, el rotativo explicó que, por primera vez desde 1982, apoyaría un candidato -Biden- porque los comicios de 2020 fueron un “momento extraordinario” en la historia que requirió una “respuesta extraordinaria” del periódico.

En un correo electrónico enviado el lunes a The Daily Beast, la potavoz del USA Today, Lark Marie Antón, explicó que con más de 200 publicaciones a través de EEUU, "nuestro servicio público es brindarle a los lectores los hechos que importan y la información confiable que necesitan para tomar decisiones informadas”, de cara al 5 de noviembre.

Indicó además que otros periódicos de la editorial Gannett pueden respaldar candidatos en elecciones locales pero ninguno lo hace a nivel presidencial.

USA Today tiene una circulación de 132,640 suscriptores impresos y tiene millones de lectores más en línea. Sin embargo, a diferencia de los periódicos nacionales de mayor circulación impresa -The New York Times, The Post y The Wall Street Journal-, el USA Today es la marca insignia de los más de 200 periódicos con que cuenta la empresa, destaca The Beast.

El Wall Street Journal, como lo ha hecho desde 1928, se ha negado a respaldar a un candidato en esta elección, lo que deja el respaldo de The New York Times a Harris como el único a nivel presidencial de un periódico nacional.

Una nueva encuesta revela quién ganaría. ¿Harris o Trump?