Chicago responde al tweet de inmigración de Trump

“Los inmigrantes están ayudando en esta pandemia. No estamos perjudicando”, compartió, Eréndira Rendón, quien es vicepresidenta de asuntos de inmigración en la organización ‘The Resurrection Project’ en respuesta a un reciente tweet del presidente Donald Trump. “El COVID-19 está aquí adentro, no se tiene que preocupar por que otras personas vengan y lo traigan”, agregó Rendón.

Su reacción se da luego de que, en medio de esta pandemia por el coronavirus, Trump expresó a través de Twitter: “Ante el ataque del enemigo invisible, así como la necesidad de proteger a nuestros “fantásticos” ciudadanos americanos, voy a firmar una orden ejecutiva, para suspender temporalmente la inmigración a estados unidos”.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020