El Salvador: Fiscal no tiene informe oficial de Lista Engel

El fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, dijo el lunes que no puede iniciar investigaciones contra los 14 salvadoreños que Estados Unidos dice son sospechosos de corrupción o de socavar la democracia porque carece de información oficial.

El Departamento de Estado norteamericano dio a conocer la Lista Engel el 1 de julio, impulsada el año pasado por el representante federal Eliot Engel. En ella Washington identificó a más de 50 funcionarios y exfuncionarios —incluidos expresidentes y legisladores activos— de Guatemala, Honduras y El Salvador sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en esos tres países.

“Hasta que no exista una comunicación oficial, nosotros no podemos valorar o hacer una apreciación del contenido de ese listado”, dijo Delgado en un programa de entrevistas del Canal 12. Agregó que no le corresponde a él pedir información a Estados Unidos —como le habrían sugerido diputados de los partidos políticos de oposición— porque las relaciones internacionales las dirige el gobierno a través de la cancillería.

Sostuvo que en este caso Estados Unidos debe decidir si le entrega o no los expedientes que contengan las pruebas que confirman la denuncia. Sin embargo, manifestó que si ese país opta por entregar los documentos de la investigación, éstos tendrían que ser examinados conforme a la legislación salvadoreña porque puede que ambos países tengan consideraciones distintas sobre lo que constituye o no un delito.

Luego de que se publicara la Lista Engel, el presidente Nayib Bukele usó su cuenta de Twitter para responder a Estados Unidos: “Gracias por la lista, pero en El Salvador tenemos la nuestra”. El mandatario también aseguró en un mensaje difundido a través de Facebook que la lista fue hecha “por puros motivos políticos, que nada tienen que ver con el verdadero combate a la corrupción”.

En lo que respecta a El Salvador, en la lista fueron incluidos exfuncionarios del gabinete, un juez y la jefa de despacho de Bukele. La comisionada presidencial para operaciones y gabinete de gobierno, Carolina Recinos, se ha mantenido lejos de los reflectores desde que su nombre apareció en mayo en una lista más corta del Departamento de Estado, pero funcionarios del gobierno dicen que sigue presente en las oficinas presidenciales.

Estados Unidos también identifica como corruptos al exministro de Agricultura, Pablo Salvador Anliker; el secretario jurídico de la Presidencia de la República, Conan Tonathiu Castro; el ministro de Trabajo, Rolando Castro; el viceministro de Seguridad y director de Centros Penales, Osiris Luna; y el exministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, el primer funcionario en hacer declaraciones entre el grupo de señalados, dijo en conferencia de prensa que renunciaba “de por vida a la visa” para ingresar a Estados Unidos, “que según la Lista Engel debo perderla por tres años, de lo que no he sido notificado”.

“Ante la cancelación temporal de la visa, he tomado la siguiente decisión: renunciar de forma perpetua e irrevocable a la visa. Sería ofensivo portar una visa en el bolso de mi traje a cambio de haber lacerado y dañado mi dignidad y la de mi familia”, agregó.

Castro es señalado de haber obstruido investigaciones sobre casos de corrupción y haber socavado procesos a las instituciones democráticas con el fin de dañar a opositores políticos.

La lista también incluyó a dos expresidentes de la Asamblea Legislativa, entre ellos Walter Araujo, que abandonó el partido conservador Arena para convertirse en un líder del partido Nuevas Ideas, al que pertenece Bukele.

De acuerdo con la lista, Araujo fue incluido por “exhortos a la insurrección contra la Asamblea Legislativa y amenazar repetidamente a candidatos políticos”. Él respondió en Twitter diciendo que no será callado por “gringos” ni por periodistas sin escrúpulos.

“Si por defender a mi pueblo y a mi gente me ponen en una lista Engel... me pueden poner 100 veces más”, tuiteó.