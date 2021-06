‘No creo que lo vuelva a hacer’: joven describe su encuentro con mamá osa para defender a su perro

Una adolescente del sur de California que empujó a un oso de la pared de un patio trasero para proteger a sus perros dijo que fue una decisión en una fracción de segundo y algo que probablemente no volvería a hacer.

El video de la cámara de seguridad muestra a la mamá osa y dos cachorros caminando sobre una pared de bloques detrás de su casa en Bradbury antes de que cuatro perros que ladraban se enfrentaran a esa familia. Los cachorros huyeron, pero la madre protectora hizo guardia mientras los perros continúan ladrando y saltando.

Fue entonces cuando los instintos de Hailey Morinico entraron en acción

“Yo estaba como, 'Dios mío, hay un oso y se está llevando a mi perro. Lo está levantando del suelo’", dijo Hailey. “En esa fracción de segundo, decidí empujar al oso, como si no fuera nada, aparentemente. "Recogí a mi otro perro y me largué".

El oso cayó de la pared, asomó la cabeza para mirar una vez más y luego se escondió detrás de un árbol para unirse a sus cachorros.

No es raro ver osos negros en la comunidad al pie de las colinas del Valle de San Gabriel, especialmente en los días de basura, quienes abandonan las áreas silvestres cercanas en busca de un refrigerio fácil de un contenedor de basura.

Pero el encuentro cercano el lunes por la tarde fue muy inusual.

"Hicimos contacto visual", dijo Hailey. "Estábamos en la cara del otro".

Todo sucedio tan rapido, mientras esta familia mexicana realizaba trabajos en el jardin atras de su casa. No fue hasta despues, que reflexionaron lo tragico que pudo haber sido este encuentro

"Yo miré el video y me puse a llorar”, cuenta la madre de Hailey, Citlaly Morinico. “Nada mas estaba pensando que pudo haber pasado".

Los expertos aconsejan no enfrentarse a un oso. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California tiene una lista de consejos y pautas generales a seguir con respecto a los encuentros con osos.

La bióloga de la agencia Rebecca Barbazo dijo que el oso probablemente vio a los perros como una amenaza y estaba protegiendo a sus cachorros. La reacción del oso, unos pocos golpes rápidos a los perros, fue normal, dijo.

"La niña simplemente se acercó y actuó tan rápido; sin embargo, eso no es lo que recomendamos", dijo Barbazo. "Pero ella actuó rápido, así que sorprendió al oso".

Cuando se le preguntó si volvería a hacer lo mismo, Hailey dijo que probablemente no.

"No creo que lo haría, conociendo todos los riesgos y lo que podría haber pasado, no creo que lo vuelva a hacer", dijo.

Hailey sufrió un esguince en el dedo durante el caótico encuentro. Ningún perro resultó herido.

"El consejo es, que no lo vuelva a hacer”, dice la madre Citlaly Morinico. “Es mejor perder un perro que perder un hijo".

Los osos negros, reconocidos por sus cabezas pequeñas y angostas y sus orejas pequeñas, tienen pelajes que varían en color desde el bronceado o marrón al negro. Las hembras crecen hasta alrededor de 200 libras y los machos pueden llegar a pesar 350 libras y algunos gigantes pesan más de 600 libras.

La población de osos negros de California ha aumentado en las últimas dos décadas, pasando de un estimado de 10,000 a 15,000 a principios de la década de 1980 a entre 25,000 y 30,000, y esa es una estimación conservadora, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado. Son buenos escaladores que pueden escalar fácilmente un árbol o, en el caso, una pared de bloques.

Aproximadamente la mitad de la población de osos del estado se puede encontrar en las montañas de Sierra Nevada y en las áreas al norte y al oeste. Se estima que solo el 10 por ciento de la población de osos negros habita en el centro oeste y suroeste de California.

