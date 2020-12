Captan en video presunto ataque a un perro policía en California

VACAVILLE, California - Consternación y preocupación causó el video grabado por un hombre que muestra a un oficial de la policía de Vacaville presuntamente cometiendo crueldad animal luego de golpear a su perro policía.

Rober Palomino, quien grabó el video, aseguró que mientras llegaba a su lugar de trabajo escuchó al animal llorando cerca de la estación de bomberos número 73.

“Estaba llegando a la bodega donde trabajo, cuando de pronto escuché a un perro que estaba llorando un poquito fuerte, y con mucho dolor”, aseguró Palomino.

Palomino dijo que vio cómo el oficial golpeaba con el puño cerrado al animal.

“Al momento no supe qué hacer, estaba impactado por lo que estaba mirando, fue un poco fuerte entonces decidí sacar mi teléfono y grabarlo por que no me parecía que estaba correcto lo que (el oficial) estaba haciendo”, indicó Palomino.

En el video se puede ver al agente sentado encima del perro mientras lo mantiene en el piso.

Matt Lydon, capitán de la policía dijo que el incidente se encuentra bajo investigación, sin embargo, asegura que el video puede que no muestre toda la historia y podría ser muy pronto para catalogar el incidente como abuso.

Lydon explicó que el departamento de policía le pidió a una organización independiente que utiliza para entrenamientos de perros policías, que determine si la disciplina utilizada por el oficial fue la adecuada.

El Capitán dijo que el oficial debió sentarse sobre el canino porque fue lo único que pudo hacer para tener bajo control al animal luego de que supuestamente, éste se le abalanzó e intentó morderlo.

Si la investigación determina que el oficial involucrado actuó de forma incorrecta, la tutela del animal le será negada, mientras esto suceso el perro continúa bajo la custodia del agente.