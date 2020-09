Incendios avivan tema del cambio climático ante visita de Trump a California

Mientras las cuadrillas luchan contra incendios forestales que han matado al menos a 35 personas, destruido vecindarios y envuelto la costa oeste en humo, ha surgido otra pelea: los líderes de los estados liderados por los demócratas y el presidente Donald Trump se han enfrentado sobre el papel del cambio climático antes de su visita de este lunes a California.

Los estados de California, Oregon y Washington han visto incendios forestales históricos que han ardido más rápido y más lejos que nunca. Numerosos estudios en los últimos años han relacionado los incendios forestales más grandes en los Estados Unidos con el calentamiento global por la quema de carbón, petróleo y gas.

Los gobernadores demócratas dicen que los incendios son una consecuencia del cambio climático, mientras que la administración Trump ha culpado a la mala gestión forestal por las llamas que han atravesado la región y han hecho que el aire en lugares como Portland, Oregón, Seattle y San Francisco sean algunos de los peores en el mundo.

Los científicos dicen que los incendios forestales son casi inevitables, pero que los principales impulsores son las plantas y los árboles que se secan debido al cambio climático y más personas que viven más cerca de las áreas que se queman.

El aclaramiento de bosques y las quemas controladas han demostrado ser un desafío para implementar en la escala necesaria para combatir esas amenazas.

Trump se dirige a McClellan Park, una antigua base aérea en las afueras de Sacramento, California, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Judd Deere. La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que se reuniría con Trump.

Los gobernadores han sido francos: el gobernador de Washington, Jay Inslee, calificó el domingo el cambio climático como "un soplete sobre nuestros estados en Occidente".

"Es enloquecedor en este momento que cuando tenemos este desafío cósmico para nuestras comunidades, con toda la costa oeste de los Estados Unidos en llamas, tener un presidente que niegue que estos no son solo incendios forestales, estos son incendios climáticos", dijo el domingo el gobernador de Washington, Jay Inslee en el programa "This Week" de ABC.

Mientras Newsom recorría un paisaje fantasmal destruido por las llamas el viernes, gritó las "tonterías ideológicas" de aquellos que niegan el peligro.

“Se acabó el debate en torno al cambio climático. Simplemente ven al estado de California, obsérvalo con tus propios ojos”, dijo.

Señaló que solo en el último mes, California tuvo su agosto más caluroso, con un calor récord mundial en Death Valley. Tuvo 14,000 rayos secos que provocaron cientos de incendios, algunos que se combinaron para crear cinco de los 10 incendios más grandes en la historia registrada del estado. Y tuvo olas de calor consecutivas.

La gobernadora de Oregón, Kate Brown, dijo que cada año se queman aproximadamente 500,000 acres, pero solo en la última semana, las llamas se han tragado más de un millón de acres, lo que apunta a una sequía prolongada y cambios climáticos salvajes recientes en el estado.

"Este es verdaderamente el referente del cambio climático en la costa oeste", dijo el domingo en "Face the Nation" de CBS. "Y esta es una llamada de atención para todos nosotros de que tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para abordar el cambio climático".

En una manifestación en Nevada, Trump culpó a la forma en que los estados han administrado la tierra y dijo que "se trata de la gestión forestal". El asesor de la Casa Blanca, Peter Navarro, se hizo eco de ese domingo en el "State of the Union" de CNN, diciendo que durante muchos años en California, "particularmente debido a los recortes presupuestarios, no había ninguna inclinación a administrar nuestros bosques".

El gobernador Gavin Newsom advirtió que lo que está viviendo California es consecuencia de las sequías y temperaturas récord que se han visto en el estado.

El manejo forestal, que incluye el aclareo de árboles y la tala de matorrales, es un trabajo costoso y laborioso que resulta eficaz para reducir el combustible de los incendios forestales.

Cada año se gastan millones de dólares en tales esfuerzos de reducción en los estados occidentales, aunque muchos argumentan que es necesario hacer más. Los esfuerzos también pueden verse socavados cuando los propietarios de las áreas rurales no realizan esfuerzos similares en sus propias propiedades.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, acusó a Trump de perpetuar una mentira de que solo el manejo forestal puede reducir los incendios masivos observados en los últimos años. Señaló la sequía y la necesidad de reducir las emisiones de carbono.

"Habla con un bombero, si crees que el cambio climático no es real", dijo el alcalde demócrata en "State of the Union" de CNN.

No está claro si el calentamiento global causó las condiciones secas y ventosas que han alimentado los incendios en el noroeste del Pacífico, pero un mundo más cálido puede aumentar la probabilidad de eventos extremos y contribuir a su gravedad, dijo Greg Jones, profesor e investigador climatólogo. en la Universidad de Linfield en McMinnville, Oregon.

Las advertencias de poca humedad y fuertes vientos podrían avivar las llamas en el sur de Oregón hasta el norte de California y durar hasta el martes. Decenas de miles de personas han huido de sus hogares cuando las rápidas llamas convirtieron los vecindarios en nada más que escombros carbonizados y autos quemados.

Al menos 10 personas han muerto en Oregon. Las autoridades han dicho que hay más personas desaparecidas y que es probable que aumente el número de muertes, aunque no han dicho qué tan alto podría subir el número de víctimas mientras buscan. En California, 24 personas murieron y una persona murió en el estado de Washington.

Las llamas no dan tregua y ya han cobrado la vida de al menos 33 personas en ambos estados.

El bombero Steve McAdoo, que ha corrido de un incendio a otro en Oregon durante seis días, dijo que sus vecinos en áreas rurales fuera de Portland deberían talar árboles cerca de sus casas porque una semana como la que acaban de sobrevivir podría volver a suceder.

"Creo que la forma en que está cambiando el clima, puede que esta no sea la última vez", dijo.

En la pequeña ciudad de Talent, en el sur de Oregón, Dave Monroe regresó a su casa quemada, en parte con la esperanza de encontrar a sus tres gatos.

"Pensamos que saldríamos de este verano sin incendios", dijo. "Está pasando algo, eso es seguro, hombre. Todos los veranos nos quemamos ".